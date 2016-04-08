Продали поддельную норковую шубу

В УМВД России по городу Стерлитамаку обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Как стало известно, горожанка возвращалась домой, когда к ней подошёл неизвестный мужчина и предложил купить норковую шубу по очень привлекательной цене. Уличный торговец сообщил, что всего за 15 тысяч рублей она станет владелицей роскошной шубки. Женщина решила купить товар.

Дома, при более детальном осмотре, стало ясно, что она низкого качества и вовсе не натуральная. Дама обратилась в полицию.

Установлено, что рыночная стоимость купленной на улице шубы – около трёх тысяч рублей.

По факту мошенничества следственным отделом УМВД России по городу Стерлитамаку возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба МВД по РБ

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