Ринат Кадыров – чемпион России!

В июле в турецком Самсуне состоятся XXIII Сурдлимпийские летние игры. На чемпионате России по дзюдо среди спортсменов с ограниченным слухом, только что закончившемся в Зеленограде, проводился отбор в сборную команду России для участия в этих соревнованиях. В национальную команду вошли 14 дзюдоистов и 12 дзюдоисток, в их числе – стерлитамаковец Ринат Кадыров.

В результате напряжённой борьбы в командном зачёте в очередной раз победила сборная Башкортостана, второе место – у команды Москвы, третье – у команды Республики Дагестан.

Заслуженный мастер спорта России, воспитанник старшего тренера стерлитамакского центра дзюдо «Кумите» (школа олимпийского резерва), заслуженного тренера Российской Федерации Юрия Владимировича Зубкова Ринат Кадыров уже является двукратным сурдлимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы.

Пожелаем ему успехов и на Сурдлимпиаде в Турции!

Олег ПЕРШИН

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