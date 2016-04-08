«Россия – любовь моя»

В театрально-концертном объединении завершился сезон

«Россия – любовь моя», так называлась программа «Театра танца» Стерлитамакского театрально-концертного объединения, подготовленная к закрытию театрального сезона. На сцене была представлена культура народов Башкортостана и ближнего зарубежья.

Каждое выступление танцевального коллектива – настоящий подарок для многих горожан, поэтому в зрительном зале не было свободных мест.

Концертную программу открыли композиции, полюбившиеся стерлитамакцам: «Танец усерганских башкир», поставленный уфимским балетмейстером Маратом Султановым, девичий танец «Кумысницы», следом «зажигали» «Бурзянские джигиты». Невозможно было отвести взгляд от Регины Атаяковой, которая предстала в образе танцующей жар-птицы в хореографической композиции «Тауис», зрители с улыбкой наблюдали за «Свиданием» – шуточным татарским танцем в исполнении заслуженной артистки РБ Дамиры Амангильдиной и Рима Аскарова.

Артисты балета через танцы передают культуру и историю народов, проживающих в республике, – зрителям были показаны стремительный татарский танец «Шома бас», чувашский – «Айда, поехали!», «Марийский круговой танец». Зарубежье представлено азербайджанским танцем «Ялла», таджикским девичьим танцем, хореографической композицией «Ехали казаки» и др.

Изящество и красоту движений, мастерство артистов дополняли яркие костюмы. Зрители не скрывали эмоций и после каждого номера аплодировали с криками: «Браво!». В перерывах между танцевальными номерами зал наслаждался пением заслуженного артиста РБ Альберта Шагиева, Елены Калининой и Любови Улитиной. Под занавес станцевали русскую народную «Праздничную сюиту», которая, без сомнения, украсила репертуар театра.

18 мая прошёл концерт, посвящённый Году экологии, с участием двух коллективов – эстрадной фольклорной группы «Ашкадар» и «Театра танца». Основная тема – любовь к родному краю. Это отразилось в народных песнях, в репертуаре были и хореографические композиции «Волки», «Журавли», «Кони» и др. Программа разнообразная, насыщенная, концерт прошёл на одном дыхании: звучали народные песни, инструментальные номера, сопровождавшиеся кадрами на экране.

Приятным моментом стало награждение артистов труппы и журналистов, пишущих о творческих коллективах театрально–концертного объединения. Среди награждённых – наш коллега, журналист Фаяз Юмагузин.

После концерта мы встретились с художественным руководителем СГТКО, заслуженным деятелем искусств РБ Лирой Файзуллиной.

– Мы рады были представить премьеру танца «Праздничная сюита», который поставил хореограф из Самары Алексей Шишкин. Он настоящий мастер, работал с прославленным танцевальным коллективом республики – ансамблем народного танца им. Файзи Гаскарова, – сказала Лира Анваровна. – Постановка высокого уровня, включает много хореографических трюков. У нас было время довести танец «до ума», думаю, он понравился зрителям, хотя нет предела совершенству.

Если говорить о творческой деятельности «Театра танца», то его знают и любят в нашем городе, в республике и за её пределами. Недавно коллектив вернулся из Казани, где представлял башкирскую культуру на фестивале «Содружество народов Татарстана» и исполнил хореографическую композицию «Башкортостан». Танец, поставленный основоположником театра Халилом Ишбердиным на музыку группы «Караван-сарай», – уже долгое время в репертуаре театра, и зрители принимают его на ура. В июле артисты балета поедут в Астану на международный фестиваль «Шашу».

Такие гастроли дают артистам новые впечатления, общение с коллегами, желание совершенствоваться. Мы обновляем репертуар, мечтаем вернуться к истокам и создать хореографическую композицию, достойную тех, что ставили в коллективе в начале творческого пути: «Аркаим» и «Исянбикя». Для этого необходима финансовая поддержка – изготовить декорации, костюмы…

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 мая 2017 года)

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104