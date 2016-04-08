Ровные дороги и яркие цветы – для удобства и красоты

План работ расписан на месяцы вперёд

С наступлением весны город преображается: с улиц убирается мусор, появляются цветочные клумбы, ремонтирются дороги. Красота и порядок не создаются по мановению волшебной палочки. За всем этим стоит тяжёлый и кропотливый труд.

Ко Дню Победы дорожники отремонтировали дорогу на пр.Октября (до ул.Блюхера). Скоро будет готова дорога по улице Курчатова, проводится ямочный ремонт по улицам Весенней и Одесской, идёт подготовка к ремонту по улицам Комарова и Ибрагимова. План работ расписан на месяцы вперёд: с ранней весны и до поздней осени.

Рабочие укладывают асфальт по улице Курчатова. Старший мастер участка № 2 РСУ ДОР Александр Негодин профессионально рассуждает о нюансах укладки асфальта, фрезеровании дорожного полотна, черновом асфальте, трёх видах катков (тяжёлом, среднем и лёгком), о сглаживании швов и прочих секретах дорожного мастерства.

– Я постоянно слежу и за людьми, и за техникой, чтобы все работы шли с соблюдением всех норм и правил, строго соответствовали технологии. Мы хотим, чтобы дороги служили верой и правдой на благо горожан.

На провокационный вопрос об укладке асфальта во время дождя Александр Негодин обиделся:

– Вы что?! В дождь – никакой укладки! В это время мы занимаемся подготовительными работами: укладываем бордюры, поднимаем колодцы до уровня асфальта, фрезеруем дорожное полотно.

Пока мужская часть РСУ ДОР благоустраивает дороги, его прекрасная половина озеленяет город. Флюза Юсупова, Флюра Давлетьярова, Люзя Халикова, Наташа Васильева, Катерина Серёгина с бригадиром Любовью Брусенковой (на фото) на протяжении 25 лет сажают на стерлитамакских улицах деревья, чистят пешеходные переходы, высаживают цветы и всё лето за ними ухаживают.

– Каждый цветочек для нас как ребёнок, – говорит мастер цеха благоустройства РСУ ДОР Валентина Вихляева (на фото). Цветы высаживаем по графику и переживаем, как они перенесут ночные заморозки, которыми «радует» нас погода последние недели. С утра навещаем свои цветочки, подкармливаем их, поливаем. Конечно, мы стараемся выбирать красивые, но неприхотливые сорта, однако и они требуют внимания и ухода. Правда, некоторые горожане своеобразно благодарят нас за труд – выкапывают цветы. В прошлом году на аллее Ветеранов цветы сажали четыре раза. Даже землю из вазонов умудряются воровать! Часто водители наезжают на клумбы, расположенные на кольцевых дорогах города. Так что работы нам хватает. Но мы не жалуемся, просто призываем жителей ценить чужой труд и красоту родного города.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104