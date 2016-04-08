С заботой о жителях: спорт, здоровье, досуг

Башкирская содовая компания – предприятие, благодаря которому о Стерлитамаке в нашей стране знает каждая хозяйка, умеющая печь пироги и блинчики, а также каждый производитель стекла, химической продукции, изделий из ПВХ. Конечно, работа столь крупного гиганта невозможна без усилий талантливого и трудолюбивого коллектива. В Башкирской содовой компании работают наши горожане, которые гордятся своей профессией и верят в честный труд. БСК традиционно вкладывает миллионы рублей в развитие городской среды, потому что все мы связаны друг с другом как жители одного города.

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ

Развитый массовый спорт – кузница кадров для будущих чемпионов, уверены в БСК:

– Поддержка массового спорта, особенно детского, очень важна, – говорит заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике Владимир Ануфриев. – Это, в первую очередь, забота о здоровье подрастающего поколения, а значит, о будущем сильной страны. Наше предприятие всегда с готовностью помогало баскетболистам, велосипедистам, хоккеистам, лыжникам, боксёрам. Сейчас мы плотно работаем с центром дзюдо «Кумитэ». Финансирование поездок на соревнования, в том числе и за границу, – это только часть программы по поддержке молодых чемпионов.

Благодаря спонсорской помощи БСК воспитанник стерлитамакского «Детского оздоровительного центра дзюдо «Кумитэ» Карен Галстян смог выступить на Кубке Европы в Италии, где стал серебряным призёром.

Стерлитамак всегда славился своими спортивными достижениями. Далеко за пределами республики известны имена наших дзюдоистов. Так, сурдлимпийский чемпион мира Ринат Кадыров, а также чемпион Европы и два призёра первенства Европы – все они воспитанники центра дзюдо «Кумитэ», в котором занимаются около 400 ребят. Свою основную задачу работники центра видят в привлечении внимания к этому виду спорта:

– Дзюдо в стране выходит на качественно новый уровень, – говорит заслуженный тренер России, тренер центра «Кумитэ» Юрий Зубков. – Мы тоже стараемся не отставать и используем в тренировочном процессе передовые методы и приёмы здесь, в Стерлитамаке. Постоянно повышаем свою квалификацию, стремимся получать новые знания… Хочется, чтобы данный вид спорта стал доступным для широкого круга горожан. У нас много планов, есть задумки по организации физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом микрорайоне.

Ещё один вид спорта, который вот уже на протяжении нескольких лет поддерживает Башкирская содовая компания, – это бокс. Так, предприятие выступило спонсором поездки спортсменов и тренера на первенство и чемпионат РБ в 2015 году, помогло принять участие в зональном ведомственном первенстве страны среди боксёров спортивного общества «Локомотив» в Новороссийске в 2016 году, в этом году – организовать первенство Приволжского федерального округа.

Ежегодно право проводить эти состязания даётся одному из городов ПФО, Стерлитамаку такое доверие было оказано впервые. Сборная нашей республики на правах хозяев смогла выставить два состава, в которых выступали четверо стерлитамакцев.

– Впервые за последние двадцать лет Стерлитамак стал местом проведения соревнований по боксу такого высокого уровня, – говорит В.Б.Ануфриев. – И мы гордимся, что это первенство ПФО прошло при финансовой поддержке БСК.

Массовый спорт, патриотическое воспитание, образование, молодёжь – многие социальные проекты ПФО были реализованы при поддержке БСК. Соревнования по футболу, хоккею, волейболу, велопробеги, чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», чемпионаты России по шорт-треку и дзюдо состоялись благодаря Башкирской содовой компании.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА – ЗНАК КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Башкирская содовая компания считает своим долгом заботиться о здоровье горожан. Несколько лет назад был начат ремонт в городской больнице № 4. На средства предприятия был отремонтирован стационар, закуплено новейшее оборудование. В прошлом году БСК приступила к реновации поликлиники. В планах на этот год – ремонтно-строительные работы второго этажа здания. За этими нейтральными строчками – целая жизнь медицинского учреждения. Достойное материально-техническое оснащение, современный ремонт – для персонала и пациентов больницы и поликлиники это значит очень много. Будни заболевшего человека и так нерадостны, но усилия медиков, основанные на результатах новейшего диагностического оборудования, позволяют эффективнее бороться с болезнями.

БСК активно помогает и с ремонтом детской городской больницы. Лечебное учреждение обслуживает маленьких пациентов из восьми районов республики. Коллектив первоклассных врачей оказался в затруднительной ситуации: условия работы день ото дня ухудшались, ремонта в больнице не было много лет. Ситуация осложняется тем, что все медицинские учреждения находятся в ведении республики, и муниципалитет финансово помочь никак не может. Зато может помочь сильная компания – такая, как БСК.

Ремонтно-строительные работы, организованные БСК, включают в себя сантехнические, вентиляционные, электрические работы, прокладку кислородопровода и установку системы пожарной безопасности. Часть ремонтных работ выполняется силами предприятия, часть – подрядными организациями. На предприятии прекрасно понимают, насколько важно для детей проходить лечение в достойных условиях. Летом ремонтные работы в детской больнице будут завершены.

Совокупная сумма средств, которые будут направлены Башкирской содовой компанией на ремонт лечебных учреждений Стерлитамака в этом году, составляет более 20 миллионов рублей.

НА БЛАГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА

Руководство Башкирской содовой компании совершенно справедливо полагает, что человек жив не только работой и что город – это не просто собрание улиц и площадей. Ежегодно в благоустройство городской среды вкладываются огромные средства. В прошлом году масштаб празднования 250-летнего юбилея впечатлил во многом благодаря тому, что Стерлитамак стал ещё красивее и удобнее для жизни. Появились пешеходные маршруты и велодорожки, старый город наконец-то обрёл свой исторический центр. Связь прошлого и настоящего, движение времени и радостное предвкушение будущего символизируют фонтаны перед кинотеатром «Салават» и на площади перед театрально-концертным объединением. Плоскостной фонтан особенно впечатляет детей, бегающих невредимыми меж водяных струй. Эти и многие другие проекты стали возможны благодаря финансовой помощи БСК.

Предприятие также поддерживает и различные образовательные программы, помогает студентам высших и средних учебных заведений, направляет средства на всестороннее развитие потенциала молодёжи. В 2016 году предприятием была оказана спонсорская помощь Международному молодёжному форуму «Iволга», проходившему в Самарской области. В нём участвовали более двух тысяч человек из 26 регионов России.

На протяжении нескольких лет БСК финансирует спортивно-туристический лагерь и проект «Кадетство», целью которых является интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие молодёжи.

Работа такого промышленного гиганта, как АО «Башкирская содовая компания», неизбежно сказывается на жизни многих людей. Это свой мир, своя Вселенная, так или иначе влияющая на окружающую действительность. Производственные показатели, конкурсы профессионального мастерства, участие в профильных выставках – всё это, конечно, есть в жизни компании, но не всегда видна та масштабная работа, которая направлена на развитие тех сторон нашей с вами жизни, которые напрямую с химическим производством не связаны, но которые придают этой жизни её неповторимость.

Л.ТАГИРОВА

0957

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104