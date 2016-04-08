Школа победителей

Как заботиться об экологии и растить детей счастливыми

Наталья Газизова работает в «БСК» 12 лет. Она аппаратчик КПДЖ. Это цех по переработке минерализованных сточных вод содового производства. Наталья – одна из тех, кто трудится в шумном цехе в антураже карбоколонн для того, чтобы химическое производство было более экологичным.

– Аппаратчик должен быть последовательным, внимательным и предельно точным. Если в карбонизации дистиллерной жидкости будут отклонения по химическим показателям – это брак в моей работе, – поясняет Наталья.

Брака в её работе не бывает, а недавно женщина-аппаратчик победила в конкурсе профессионального мастерства:

– Конкурс был похож на экзамен: берёшь билет и отвечаешь. Почему я победила? Может быть, это дело случая, – смущённо улыбается она. – А, возможно, мне помогло то, что я исполняю обязанности мастера смены и потому знаю больше, чем достаточно для аппаратчика… Когда я узнала о победе, сначала не поверила. Мама за меня очень радовалась. Мои родители всю жизнь трудились на «Соде», папа сейчас на пенсии, а мама продолжает работать, она инженер-технолог. Гордились ли мы в детстве, что наши родители – заводчане? Вряд ли мы об этом задумывались всерьёз. А сейчас, после победы в конкурсе, моя старшая дочь Александра мной гордится…

У Натальи трое детей: Александре – 16 лет, она творческий человек, много и хорошо рисует, Арине – 13, она растёт аккуратисткой и маминой помощницей, Арслан – первоклассник, любит конструкторы «Лего» и мечтает стать супергероем.

– Когда родился Арслан, я поступила в институт: училась на педагога, чтобы лучше понимать своих детей, – вспоминает Наталья. – Получила диплом и подумывала о том, чтобы сменить профессию. Но вовремя поняла: школа и дети – это ничуть не меньшая ответственность и нагрузка, чем сменная работа на заводе. И осталась на предприятии.

Наталья не учительствует, но вся её жизнь – это школа: она не устаёт учиться. Технолог органического синтеза и промышленный эколог, она не сразу начала работать по специальности:

– В 2005 году я пришла на «БСК» машинистом насосных установок. Мне сказали, что на заводе есть место, я пошла в училище и освоила эту специальность. А со временем стала аппаратчиком. Я лёгкая на подъём: если понимаю, что нужно приложить усилия, – иду и делаю. У меня отличная поддержка – мой супруг. У него два высших образования, и он очень приветствует моё желание учиться. У нас с ним одна мечта на двоих – успеть дать хорошее образование детям. Очень хочется для них мира, благополучия и в будущем – любимой работы.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104