Сказка за сказкой

В волшебном мире детских рисунков

Дождливый майский день навевал меланхолическую грусть и досаду на холодную весну. В парке имени Гагарина из картинной галереи раздавалась весёлая музыка. Захожу. Меня встречают смеющиеся скоморохи (Юлия Габидуллина, Катя Шварёва, Аделя Мухаметова и Миша Венустов):

– Заходите, заходите. У нас открылась выставка рисунков победителей конкурса юных художников. Ребята иллюстрировали свои любимые сказки. И вы запросто можете отправиться в путешествие по волшебным странам.

Первой меня встретила «Лисичка со скалочкой». Её нарисовала восьмилетняя Настенька Бакиева – ученица Стерлитамакской ДХШ № 1, занявшая третье место. Долго стояла у яркой, сказочно красивой гуаши «Гуси-лебеди» Дарьи Дьяконовой (ДХШ № 1, г.Стерлитамак), которая удостоилась второго места.

В мир башкирского народного эпоса меня привёл «Акбузат» Ринаты Хасановой из села Амзя, что рядом с Нефтекамском. Рината заняла второе место. А Елизавета Гайнетдинова из Нефтекамска получила диплом за «Урал-батыра».

Картина Ивана Кононова из Ишимбая «Храбрый Урал и злой див» поражала точным изображением характеров персонажей и живой пластикой. Не верилось, что этот шедевр написал тринадцатилетний мальчик. Иван завоевал первое место. Не менее искусной в исполнении была гуашь «Урал-батыр» Ильнара Зайтунова из Белорецка. На этой многоплановой картине был изображён поверженный Уралом злой дух. Вокруг толпился народ. Свой меч Урал воткнул в скалу. Из неё забил светлый поток. Так родилась Агидель – прозрачная белая река. Ильнар тоже занял первое место.

В галерее выставлено несколько сотен картин, которые радовали глаз мастерством, богатой фантазией и яркими красками. Жизнерадостный и весёлый мир детских сказок, где зло побеждают рыцарственные богатыри, где красавицы верно ждут своих суженых, а то и сами берут меч в руки и спешат на подмогу. Путешествие по гармоничной сказочной вселенной заметно подняло настроение. Здорово, что в парке появилась такая удивительная выставка. Интересно, кто её организовал?

Начальник отдела культуры Зуфар Сагетдинович Зиннатуллин объяснил:

– Это первая экспозиция детских рисунков в галерее искусств парка имени Гагарина. Здесь выставлены работы победителей конкурса, который был организован Стерлитамакской детской художественной школой. Инициативу подхватил директор развлекательного комплекса аттракционов «Галактика» Рафаэль Мифтахов. Благодаря его стараниям горожане познакомятся с творчеством одарённых юных художников. Надеюсь, что выставка понравится

и будет востребована.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104