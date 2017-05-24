Со скорым новосельем!

Молодые семьи города получили документы для приобретения жилья

В стране и республике действуют несколько программ поддержки молодых семей. На днях в администрации города вручали свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья участникам федеральной целевой программы «Жилище» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».

Глава администрации города Владимир Куликов, вручая документы, отметил, что это событие состоялось в преддверии празднования Дня города. Стерлитамак растёт и развивается, создаются новые семьи, и важно, чтобы у них была возможность приобрести собственное жильё. На этот раз счастливыми обладателями свидетельств стала 41 семья, в каждой их них воспитываются трое, а то и больше детей. Поэтому неудивительно, что самым юным участником мероприятия стал годовалый Эмир. Его родители – Оксана и Тимур Сафиулллины – воспитывают троих детей, Эмир – младший, в семье подрастают девятилетняя Ангелина и четырёхлетняя Диана. Молодые люди не скрывают радости: теперь они смогут переехать из небольшой двухкомнатной квартиры в более просторную.

Как отметила Елена Рузанова, ведущий специалист отдела по жилищной политике городского округа, всего в Стерлитамаке признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 1521 молодая семья, все они участвуют в федеральной целевой программе «Жилище», рассчитанной до 2020 года.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104