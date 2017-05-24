Со скорым новосельем!
Молодые семьи города получили документы для приобретения жилья
В стране и республике действуют несколько программ поддержки молодых семей. На днях в администрации города вручали свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья участникам федеральной целевой программы «Жилище» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».
Глава администрации города Владимир Куликов, вручая документы, отметил, что это событие состоялось в преддверии празднования Дня города. Стерлитамак растёт и развивается, создаются новые семьи, и важно, чтобы у них была возможность приобрести собственное жильё. На этот раз счастливыми обладателями свидетельств стала 41 семья, в каждой их них воспитываются трое, а то и больше детей. Поэтому неудивительно, что самым юным участником мероприятия стал годовалый Эмир. Его родители – Оксана и Тимур Сафиулллины – воспитывают троих детей, Эмир – младший, в семье подрастают девятилетняя Ангелина и четырёхлетняя Диана. Молодые люди не скрывают радости: теперь они смогут переехать из небольшой двухкомнатной квартиры в более просторную.
Как отметила Елена Рузанова, ведущий специалист отдела по жилищной политике городского округа, всего в Стерлитамаке признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 1521 молодая семья, все они участвуют в федеральной целевой программе «Жилище», рассчитанной до 2020 года.
Альбина РАХИМОВА
Стоит в очереди более 1500 семей, а помощь получает в год 41 семья. Значит очередь расстаётся только за 30 с лишним лет. А тех кому стукнуло 36 лет и вовсе выкинут из программы, хотя на момент вступления в программу они соответствовали всем критериям. Показуха, а не программа.