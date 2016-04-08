«Ставьте цели, а не полуцели!»

Чтобы стать успешным, надо вернуться в родной город

Сила серьёзного предприятия – в его талантливых работниках. У небольших городов есть проблема: они теряют специалистов, не успев их обрести. Выпускники школ уезжают учиться в мегаполисы и остаются там, зачастую бесславно пополняя миллионные ряды их жителей.

Молодой стерлитамаковец Артур Камалов получил в университетах Казани три высших образования и сделал ход конём – вместо того, чтобы скитаться на чужбине, вернулся домой. Кстати, не один: он привёз из Татарстана жену. Так наш город стал богаче на одну семью учёных-химиков. Вот уже пять лет супруги работают на «БСК». Мы говорим с Артуром о том, почему истинный профессионализм – далеко не всегда путь, длиною в жизнь. И о том, что такое настоящая перспектива.

– В 27 лет вы – заместитель начальника производства каустической соды, вы включены в кадровый резерв предприятия. Какова формула успешной карьеры?

– На предприятии у меня родных нет: мои родители – медики. Нет и универсальной формулы успеха. Это и доверие руководства – его ориентированность на молодые кадры, и мои, надеюсь, знания. Без удачи, думаю, тоже не обошлось. Но хочу поделиться своими наблюдениями: нередко, устраиваясь на предприятие, люди требуют денежного благополучия за свой диплом, по которому они якобы уже специалисты. Совет: придя на завод, надо интересоваться не зарплатой, а производством, то есть совершенствоваться, становиться профессионалом. Такой труд обязательно будет оценён.

– Как вам удалось за короткий срок получить три высших образования?

– Помню, когда я оканчивал 1-ю гимназию, её директор Риф Рахимович Тажиев дал мне совет: в юности нужно успеть получить как можно больше специальностей. С тех пор я стараюсь непрерывно развиваться. Я закончил Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) по специальности «Технология электрохимических производств». На третьем курсе начал параллельно учиться на переводчика, а на пятом – на экономиста в Казанском федеральном университете. Жизнь стремительна – нужно как можно больше учиться, чтобы хоть что-то знать.

– Почему вы вернулись в Стерлитамак?

– Я изначально был на это нацелен, поэтому поступал именно на химический факультет. Дефицит специалистов-химиков и физиков чреват кадровым голодом, а на таком крупном предприятии, как АО «БСК», есть возможность самореализации и профессионального роста. Я много учился не для галочки, а чтобы работать по специальности. Когда на «БСК» мне предложили выбор, я предпочёл прикладной науке производство. Для меня это самое большое удовольствие – теорию воплощать на практике и видеть результат, которого ждал.

– Вы производите впечатление абсолютно счастливого человека…

– Дома меня понимают и поддерживают. Жена Дарья, когда мы заканчивали университет, сказала: «Куда ты, туда и я». После Казани Стерлитамак показался ей не очень активным городом, но ей нравится, что он красивый и зелёный. Дарья работает инженером-химиком, у нас растёт сын, ему два года.

– У вас есть жизненное кредо, которое вы хотите в будущем передать сыну?

– Всегда надо ставить перед собой цели – «полуцелей» быть не должно. Что-то не сложилось – переосмысли ситуацию, исправь ошибки и двигайся дальше. Даже малые усилия могут оказаться большими шагами к достойной цели.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104