Стерлитамак отпраздновал 72-й День Победы

Помним, гордимся, чтим

На протяжении 70 с лишним лет зарубежные политики пытаются переписать историю, всячески принизив вклад, который внесла наша страна в Победу над фашизмом. И нам приходится защищать нашу Победу. 9 Мая — это праздник, который никакие западные историки не смогут у нас отнять до тех пор, пока мы сами будем помнить. И пока в нашей стране миллионы россиян приходят на парад Победы, память о героизме и мужестве нашего народа будет жива.

Стерлитамак и его жители отметили 72-ю годовщину Великой Победы. Дата была не круглая, а небо грозилось в любую минуту пролиться дождём, однако стерлитамакцев это не остановило – тысячи горожан пришли отдать дань памяти советским воинам и труженикам тыла.

Открыл празднование парад Победы, начавшийся с шествия «Бессмертного полка». Количество его участников с каждым годом растёт. Валентина Степановна с внучками держали в руках портреты шести красноармейцев Кувшиновых и Епифановых:

– У меня отец и дяди воевали. Не все вернулись. Сейчас, когда рассекречиваются и выкладываются в интернете советские и немецкие архивы, выяснить судьбу родственников становится проще. Так, мы узнали, что два моих дяди погибли в плену у немцев.

Внучки сделали презентацию о дедушках, рассказали о наших фронтовиках в школе. И это правильно. Ведь люди и их подвиги живы, пока о них помнят.

Вслед за «Бессмертным полком», чеканя шаг, промаршировали праздничной колонной победители спартакиады «Слава Отечеству!», кадеты, учащиеся милицейского класса и класса МЧС, а также представители ветеранских организаций города.

Затем по улицам города прошла военная техника времён Великой Отечественной.

– Я думал, что такие машины можно увидеть только в кино или музее, – с нескрываемым восхищением говорит шестилетний Костя своему дедушке. – Когда вырасту, обязательно сам соберу такие же!

– Конечно, соберёшь. Ну, а пока ты хотя бы выясни марки машин, когда выпускать начали, как они нашим солдатам помогали фрицев бить, – дед не упускает случая заинтересовать внука историей.

Приятным сюрпризом для горожан стал автопробег раритетных автомобилей в составе праздничной колонны. Начищенные до блеска, украшенные российскими и советскими флагами, машины медленно проехали перед гостями и жителями города.

Праздничный парад закончился поздравительными речами и возложением цветов к памятнику Солдату-победителю. Торжества продолжились на различных городских площадках песенными фестивалями и концертами, художественными выставками и спортивными соревнованиями. Перед традиционным праздничным салютом к гостям и жителям Стерлитамака обратился глава администрации ГО Владимир Куликов:

– Сегодня вся страна, весь мир празднуют День Победы. Этот праздник достался нам очень большой ценой. Многие горожане не вернулись с полей сражений, защищая нашу великую Родину. Сегодня мы, живые и здоровые, благодарим наших фронтовиков за всё то, что они сделали для нас. Они подарили нам мир, свободу, светлое небо над головой. А я от всей души хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов, и чтобы удача нас никогда не покидала!

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104