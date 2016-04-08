Уфимский стартап-марафон
31 мая в здании Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан пройдёт масштабное мероприятие «Уфимский стартап-марафон» для основателей малого бизнеса в сфере высоких и ИТ-технологий, авторов инновационных проектов и всех, кто хочет реализовать себя в сфере инновационно-технологического и интернет-предпринимательства.
На одной площадке соберутся основатели стартапов, эксперты, инвесторы, успешные технологические предприниматели и бизнесмены.
Мероприятие направлено на вовлечение широких слоёв населения Республики Башкортостан в инновационные процессы на поиск перспективных проектов и их внедрение.
Организаторы – Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» при взаимодействии с акселератором инновационных проектов и технологических стартапов «Путеводитель по инновациям».
Участие – бесплатное.
Регистрация и предварительная программа: https://goo.gl/UwekRm.