Уфимский стартап-марафон

31 мая в здании Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан пройдёт масштабное мероприятие «Уфимский стартап-марафон» для основателей малого бизнеса в сфере высоких и ИТ-технологий, авторов инновационных проектов и всех, кто хочет реализовать себя в сфере инновационно-технологического и интернет-предпринимательства.

На одной площадке соберутся основатели стартапов, эксперты, инвесторы, успешные технологические предприниматели и бизнесмены.

Мероприятие направлено на вовлечение широких слоёв населения Республики Башкортостан в инновационные процессы на поиск перспективных проектов и их внедрение.

Организаторы – Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» при взаимодействии с акселератором инновационных проектов и технологических стартапов «Путеводитель по инновациям».

Участие – бесплатное.

Регистрация и предварительная программа: https://goo.gl/UwekRm.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104