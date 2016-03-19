Устроил пожар и сбежал
Вынесен приговор 32-летнему жителю города. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.
Установлено, что 19 декабря 2016 года около 17 часов мужчина находился в квартире по улице Строителей. В состоянии алкогольного опьянения он закурил при открытом балконе, а потом лёг спать. Проснувшись, увидел, что комната горит и покинул квартиру, оставив в опасности двух девочек-падчериц 6 и 11 лет. Сотрудники пожарной службы, прибывшие по вызову соседей, обнаружили тела детей у порога квартиры. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, смерть девочек наступила в результате отравления окисью углерода.
Обвиняемому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ