В День города и День химика (27 мая) вас ждут:

– выставка «Город мастеров» – с 10 до 15 часов на аллее по пр.Ленина;

– городская акция «Майская прогулка» – в 10 часов в библиотеке № 4 (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30);

– открытие Стерлитамакского полумарафона-2017 – в 11 часов на площади перед театрально-концертным объединением;

– открытый городской турнир по русскому жиму лёжа, турнир по пауэрлифтингу – в 12 часов на площади перед Стерлитамакским театрально-концертным объединением;

– премьера сказки «Кошкин дом» – в 12 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре;

– выездная экспозиция музея камня имени Ивана Скуина – в 12 часов на пешеходной зоне в исторической части города (ул.Комсомольская, 80);

– научное шоу от АО «БСК» «Занимательная химия» (увлекательные опыты и эксперименты) – в 13 часов на пешеходной зоне в исторической части города (ул.Комсомольская, 80);

– городские соревнования по краеведческому ориентированию «Город, в котором я живу» – в 14 часов в старом городе;

– праздничная концертно-развлекательная программа детских музыкальных школ – с 14 до 17 часов в парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина;

– ретроплощадка, выступление ВИА «Водолей» – с 15 до 18 часов на аллее по пр.Октября;

– концертная программа творческих коллективов Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения и Городского дворца культуры – с 16 до 19 часов на площади перед Стерлитамакским театрально-концертным объединением;

– праздничный концерт творческих коллективов города «С днём рождения, родной Стерлитамак!» – с 17 до 19 часов на площади перед Городским дворцом культуры;

– праздник двора «Мой дом – мой город» – в 18 часов в Железнодорожном микрорайоне на базе ДПК «Комета»;

– фестиваль «Шансон» – с 18 до 21 часа в парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина;

– концертно-развлекательная программа с участием Ришата Тухватуллина, групп «Винтаж», «Рок-острова», «Градусы» – с 19 до 23 часов на площади перед Городским дворцом культуры;

– праздничный фейерверк – с 22.45 на площади перед ГДК.

В программе возможны изменения.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104