В День города и День химика (27 мая) вас ждут:
– выставка «Город мастеров» – с 10 до 15 часов на аллее по пр.Ленина;
– городская акция «Майская прогулка» – в 10 часов в библиотеке № 4 (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30);
– открытие Стерлитамакского полумарафона-2017 – в 11 часов на площади перед театрально-концертным объединением;
– открытый городской турнир по русскому жиму лёжа, турнир по пауэрлифтингу – в 12 часов на площади перед Стерлитамакским театрально-концертным объединением;
– премьера сказки «Кошкин дом» – в 12 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре;
– выездная экспозиция музея камня имени Ивана Скуина – в 12 часов на пешеходной зоне в исторической части города (ул.Комсомольская, 80);
– научное шоу от АО «БСК» «Занимательная химия» (увлекательные опыты и эксперименты) – в 13 часов на пешеходной зоне в исторической части города (ул.Комсомольская, 80);
– городские соревнования по краеведческому ориентированию «Город, в котором я живу» – в 14 часов в старом городе;
– праздничная концертно-развлекательная программа детских музыкальных школ – с 14 до 17 часов в парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина;
– ретроплощадка, выступление ВИА «Водолей» – с 15 до 18 часов на аллее по пр.Октября;
– концертная программа творческих коллективов Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения и Городского дворца культуры – с 16 до 19 часов на площади перед Стерлитамакским театрально-концертным объединением;
– праздничный концерт творческих коллективов города «С днём рождения, родной Стерлитамак!» – с 17 до 19 часов на площади перед Городским дворцом культуры;
– праздник двора «Мой дом – мой город» – в 18 часов в Железнодорожном микрорайоне на базе ДПК «Комета»;
– фестиваль «Шансон» – с 18 до 21 часа в парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина;
– концертно-развлекательная программа с участием Ришата Тухватуллина, групп «Винтаж», «Рок-острова», «Градусы» – с 19 до 23 часов на площади перед Городским дворцом культуры;
– праздничный фейерверк – с 22.45 на площади перед ГДК.
В программе возможны изменения.