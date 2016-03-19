В городе перекроют улицу Артема

Уважаемые горожане и гости города!

В связи с производством БашРТС-Стерлитамак капитального ремонта участка тепломагистрали №6 (от тк617 до тк1008, напротив здания Сбербанка по ул.Артема,53б) с 12 мая 2017г до 19 мая 2017г будет закрыто движение для всех видов транспорта по улице Артема от пересечения с ул. Ибрагимова до пересечения с ул. Блюхера. Объезд автотранспорта будет осуществляться по ул. Пригородной, ул. Строителей, продолжению ул.Блюхера и по ул. Блюхера, ул. Коммунистической, ул. Ибрагимова.

БашРТС-Стерлитамак приносит свои извинения за временное неудобство.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104