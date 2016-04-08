В каждом кадре – жизнь

В картинной галерее открылась экспозиция «100 страниц истории»

Этой весной наша газета отмечает своё столетие. Первым важным событием в череде праздничных мероприятий, посвящённых этой дате, стало открытие фотовыставки «100 страниц истории», которая будет экспонироваться в стенах городской картинной галереи до 28 мая.

Фотоистория города и его жителей, охватывающая вторую половину прошлого и первые полтора десятилетия нынешнего веков, рассказывается фотохудожниками, чьи имена неразрывно связаны с жизнью «Стерлитамакского рабочего». Это ветеран войны, один из старейших фотографов Стерлитамака Михаил Дегтярёв. Это легендарный фоторепортёр «Стерлитамакского рабочего», к сожалению, недавно ушедший из жизни Сергей Трибунский.

Это известные не только в нашей республике, но и за её пределами фотохудожники, работающие в газете сегодня, – Тамара Андреева и Сергей Крамсков.

Говорить о коллегах и легко, и сложно. Легко потому, что мы связаны общей задачей – рассказать и показать читателям всё самое важное, яркое и интересное, что происходит в нашем городе. Сложно потому, что, как писал поэт, «большое видится на расстоянии». В повседневной суете газетных будней иногда не замечаешь, что бок о бок с тобой трудятся по-настоящему талантливые, обладающие особым видением люди. Взирая на мир через фотообъектив, они замечают то, мимо чего равнодушно проходят другие.

Чёрно-белые и цветные снимки наших коллег по газете могут поведать внимательному зрителю о многом. Например, о туристических походах, о людях труда, о ветеранах, прошедших через испытание войной, – таким мир предстаёт на фотографиях Михаила Кондратьевича Дегтярёва.

Сергея Николаевича Трибунского недаром считают непревзойдённым фотолетописцем Стерлитамака 70-80-х годов прошлого века. Его индустриальные пейзажи завораживают, а лица горожан, живших в то время, излучают неподдельные оптимизм и воодушевление. Рабочие, школьники, студенты, представители творческой интеллигенции, счастливые отцы семейства: в каждом кадре пульсирует жизнь, которую невозможно придумать, но которую способен зафиксировать только мастер.

Романтические башкирские пейзажи и острые социальные зарисовки особенно удаются Сергею Крамскову, которого одинаково волнуют и быт бомжей, и досуг современной молодёжи, и строительство храмов, и фольклорные праздники.

И, конечно, трудно оторваться от удивительных портретов Тамары Андреевой, будь то старушка в северной деревне или монахиня на колокольне. Художник, пасечник, ветеран войны, девочка на песчаном берегу, пожилой сельчанин… У каждого фотоперсонажа Андреевой за плечами своя уникальная судьба, своя биография, о которой не расскажешь словами.

Открывая выставку, главный редактор «Стерлитамакского рабочего» Гузель Ситдикова не только представила гостям её участников, но и поблагодарила тех, кто помог газете с организацией экспозиции. Это директор многопрофильного колледжа Антонина Усевич, директор СФ БашГУ Алексей Ковальский, исполнительный директор группы компаний «РЭСТ» Лилия Бухарина, директор городской картинной галереи Лилия Ахметова.

– Эта выставка имеет огромное культурное значение не только для города, но и для всей нашей республики, – сказала Ахметова. – На снимках наших фотохудожников запечатлено само время, сложное, во многом противоречивое, но бесконечно прекрасное.

– «Стерлитамакский рабочий» – кусочек моей жизни, моего сердца, – признался заместитель главы администрации городского округа Альберт Шайхутдинов. – Мои родители – рабочие, и эта газета про них и про нас с вами. Со «Стерлитамакским рабочим» связана история нашего города и моя личная история. И рад сегодня увидеть работы мастеров фотографии, творческая биография которых связана с нашей любимой газетой.

– Из 250 лет существования Стерлитамака 100 лет его жизнь освещает наша городская газета, – подчеркнул начальник отдела культуры администрации ГО Зуфар Зиннатуллин. – Я живу в этом городе почти тридцать лет, и все эти годы выписываю «Стерлитамакский рабочий». И с удовольствием слежу за творчеством фотокорреспондентов газеты, освещающих, в том числе, и культурную жизнь города.

На открытии выставки также выступили директор ЦБС, депутат Совета ГО Альфия Асфандиярова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом историко-краеведческого музея Наталья Насырова и другие друзья газеты.

Высказались и сами виновники торжества – Тамара Андреева и Сергей Крамсков. Правда, они были не слишком многословны. Ведь для них гораздо привычнее другой язык – фотографический. Им они владеют поистине виртуозно. Впрочем, вы можете убедиться в этом сами.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104