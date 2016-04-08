В хоккей играют настоящие мужчины!

Закончился очередной сезон

Хоккеисты Стерлитамакского ХК «Орлан» добились столь ощутимых успехов в первенстве Республики Башкортостан и многих турнирах всероссийского и даже международного значения, что появился повод торжественно отметить закрытие сезона в Городском дворце культуры.

17 мая в большом зале собрались сотни воспитанников хоккейного клуба «Орлан». Родители хоккеистов, близкие, болельщики приветствовали аплодисментами каждую команду.

Открывающий торжественный вечер заместитель главы администрации городского округа Тимур Мурзагалин поздравил всех присутствующих с успешным завершением сезона и вручил благодарственные письма тренерам ХК «Орлан» – Георгию Александрову, Виталию Плешкову, членам родительского комитета – Наталье Леонтьевой и Илье Пояркову – за значительный вклад в организацию и проведение соревнований и тренировочных занятий. «Ваш выбор и совместный с ребёнком ежедневный труд достойны признания и уважения», – обратился Тимур Шамилевич к родителям юных хоккеистов, а детям пожелал уметь держать удар.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Дмитрий Ильёв в своём выступлении отметил отличные темпы развития стерлитамакского хоккея, возросший интерес населения к этой игре и наградил за достигнутые спортивные успехи старших воспитанников хоккейного клуба «Орлан».

За высокие результаты в спорте и учёбе награды юным хоккеистам вручила заместитель начальника отдела образования Ольга Шитикова. Помощник депутата Государственной Думы Алексея Изотова Регина Тимергалина отметила лучших игроков и похвалила за проявленный патриотизм к малой родине. За лидерские качества наградили памятными призами лучших игроков команд члены попечительского совета клуба – депутат Госсобрания – Курултая РБ, председатель совета директоров ГК «Риком» Ринат Райманов и член совета директоров ООО «Башпласт» Василий Космынин.

Немало добрых слов и поздравлений услышали в свой адрес тренеры ХК «Орлан» – Павел Иванов, Роман Денисов, Ильдар Фархиев, Дмитрий Холепа, Виталий Плешков, Динар Рафиков, Георгий Александров, Тимур Мугинов, Семён Дубакин. От имени руководства клуба главный тренер, заслуженный тренер России Сергей Лопатин, в свою очередь, поблагодарил генеральных спонсоров – компании «Риком» и «Башпласт», а также городские средства массовой информации и, в частности, газету «Стерлитамакский рабочий» за эффективную информационную поддержку.

В ходе торжественного вечера выяснилось, что юные хоккеисты виртуозно владеют не только шайбой: с помощью родителей и педагогов-тренеров они подготовили отличную концертную программу!

Более 40 игроков из восьми команд получили награды за особые успехи на льду, каждый воспитанник ХК «Орлан» был отмечен памятным дипломом. Организаторы церемонии убеждены, что чемпион начинает свой путь с веры в себя.

С.ГАФАРОВ

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