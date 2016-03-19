Вьетнамцы построят крупный завод

Один из крупнейших производителей молока во Вьетнаме «TH Group» построит в Башкирии молочный завод. В проект планируется инвестировать порядка 220 млн долларов США.

Власти региона во многом готовы пойти навстречу большому зарубежному концерну: под завод и животноводческий комплекс выделят участок в 7 тысяч гектаров и в перспективе – ещё 15 тысяч гектаров для выращивания кормов.

Скорее всего, комплекс появится в Бурзянском районе Башкирии. Участок как раз в 7 гектаров планировался под молочный завод мощностью в 6 тысяч голов дойного стада.

«Комсомольская правда»

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