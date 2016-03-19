Виват стерлитамакским педагогам!

Почему побеждают наши учителя?

В этом году учителя школы № 20 отличились на республиканских педагогических соревнованиях. Марина Сергеевна Тетерина стала первой среди преподавателей русского языка, а Римма Асхатовна Жданова – лауреатом традиционного конкурса «Педагог года-2017».

МИТРОФАНАМ ГЕОГРАФИЯ НИ К ЧЕМУ!

Римма Асхатовна учит детей географии. Этот предмет теряет популярность не по дням, а по часам. Считанные единицы выпускников выбирают географию для сдачи ЕГЭ, так как мало вузов, где этот предмет затребован. А любить географию саму по себе – желающих мало. Так и слышится голос незабвенной Простаковой, вещающей сынку Митрофанушке: «География – наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда – свезут, куда изволишь». Римма Асхатовна с горечью констатирует:

– Интерес к географии у ребят пропадает к восьмому классу.

– Что делать?

– Возрождать его. Любой ребёнок в душе романтик. Мечтает о дальних странах, путешествиях и приключениях: плавать по Нилу, наблюдать извержение вулкана, подниматься на вершины заснеженных гор, бродить по джунглям. Вот поэтому я выстраиваю урок так, чтобы он превратился пусть в визуальное, но путешествие. Электронные ресурсы – мои первые помощники. Втягиваю ребят и в исследование актуальных проблем.

– Например?

– Сейчас в СМИ много говорится об агломерации. Существует гипотеза о возможности агломерации Стерлитамака, Ишимбая, Салавата. Но остаются вопросы. Во-первых, промзона окажется между кварталами, а это недопустимо с точки зрения здравоохранения. Во-вторых, возникнет транспортная проблема и много других сложностей.

Чем мы занимались в последнее время? Солнечной энергетикой. Она настолько заманчива, что может стать реальностью, но пока это слишком дорогое удовольствие.

Исследования привели нас к однозначному выводу: география тесно связана с жизнью, поэтому госпожа Простакова сильно ошибается, утверждая, что «сия наука» касается только извозчиков.

Особенно полезно знать географию родного края – без знания родины нет к ней любви.

– Минувший конкурс стал для вас серьёзным испытанием?

– Скажем, мне было непросто. Но у нас замечательный творческий коллектив педагогов-единомышленников. Коллеги и администрация оказывали нам и методическую помощь, и моральную поддержку. На заочном этапе оценивались сайты. На очном предлагалось провести урок в одной из уфимских школ. С учениками знакомились прямо на уроке. На подготовку – одна ночь…

– Импровизировали?

– Не без этого. Но хорошая импровизация рождается только при отличной подготовке.

– Тема урока?

– Экономика Северо-Восточной Сибири. Урок построила как деловую игру. Мы с детьми разрабатывали проекты строительства промышленных предприятий, а потом анализировали, рассматривая, насколько это рационально. Ребята быстро втянулись в работу. И я, и они были очень довольны общением, результатами урока и полученными знаниями.

Завершился конкурс круглым столом, в котором участвовало десять человек. Финалистами стали пятеро, и я в их числе.

– Римма Асхатовна, вы мечтали стать учителем?

– Мечтать не мечтала, но к десятому классу у меня уже не было сомнений в выборе профессии. Я представляла себя только учительницей. К тому же, моя тётя работала в одной из школ Казани. Как я восхищалась ею, когда она приезжала к нам в Давлеканово! Её внешностью, манерами, разговором. Хотелось стать такой же.

А географию выбрала из-за моей любимой учительницы – Риммы Зуфаровны Латыповой. Её уроки были захватывающе интересными. Она объездила всю Россию, бывала за рубежом. Великолепная рассказчица, Римма Зуфаровна буквально завораживала нас. Мы с ней до сих пор держим связь, часто встречаемся, так как работаем в одной экспертной группе.

– Что вы пожелаете школьникам, которые хотят стать учителями?

– Если ты понимаешь, что не можешь жить без детей и без школы, тогда дерзай!

ЗАЧЕМ ГЕРАСИМ УТОПИЛ МУМУ?

Марина Сергеевна Тетерина больше похожа на старшеклассницу, чем на строгого преподавателя русского языка и литературы, да ещё и победителя республиканского конкурса. Она, к тому же, горячая патриотка своей школы. На довольно бестактный вопрос, как это могло случиться, что в отдалённой от центра школе сразу два победителя, Марина Сергеевна с обидой ответила:

– Наша школа – одна из лучших в городе. Сужу не понаслышке. Я училась здесь и, окончив институт, вернулась в родные стены. У нас великолепные учителя, замечательная атмосфера, удивительный дух творчества. Поэтому и побеждаем.

– С русским языком есть проблемы?

– Больше проблем с литературой. Ученики 5-6 классов не хотят читать программные тексты. Намаялись мы с «Чёрной курицей» Антония Погорельского! Не чувствуют они атмосферы, не понимают ни быта, ни правил, ни эстетики позапрошлого века. И язык того времени им тоже чужд и непонятен. Литература в пятом классе превращается в уроки чтения и толкования незнакомых слов. Полтора урока объясняла ребятам, что такое крепостное право.

– Совсем не хотят читать?

– В том-то и дело, что хотят. С внеклассным чтением нет проблем. С удовольствием прочли «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Бегущую по волнам» Александра Грина. А «Чучело» Владимира Железникова спровоцировало горячее обсуждение. Любят стихи Фета, Тютчева. Уж очень им нравится пейзажная лирика. «Бородино» обожают. Говорят:

– Бабушка, мама учили, и я выучу!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 6 мая 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104