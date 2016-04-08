Временно закроют движение

Уважаемые горожане и гости города!

Комиссия по безопасности дорожного движения сообщает, что в связи с проведением торжественных мероприятий в честь Дня города, Дня химика 27 мая временно будет прекращено движение транспорта на следующих автомобильных дорогах:

– с 10 до 15 часов – по пр.Ленина на участке от ул.Геологической до ул.Худайбердина для проведения городского полумарафона;

– с 22 до 23.30 – по пр.Октября на участке от Вечного огня до ул.Курчатова для проведения зрелищных мероприятий на площади Городского дворца культуры.

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