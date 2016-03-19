Всегда ли нужно слушаться бабушку?

Как комедия Айнура Аскарова примирила поколения

Молодой режиссёр из Акъяра Айнур Аскаров известен не только башкирским зрителям: его короткометражные фильмы собирают призы кинофестивалей, а, к примеру, «Енмеш» («Упрямец») уже побывал на пяти континентах. «Из Уфы с любовью» – полнометражный дебют режиссёра. Фильм снят на грант Главы РБ, недавно стартовал российский прокат. Почему стерлитамакцы, пришедшие на кинопремьеру, стоя аплодировали её создателям и актёрам?

СТО МИНУТ РАДОСТИ

Деревенский парень Урал усвоил от любимой бабушки: счастье – это когда ты знаешь, что будет завтра. А чтобы быть счастливым, нужно во всём слушаться бабушку. Нет, Урал вовсе не бесхарактерный – он благодарный и доверчивый. Честно отслужив в армии, юноша приезжает в Уфу, где учится его наречённая невеста Гульназ. Но девушка не собирается возвращаться в деревню и для убедительности демонстрирует своё «интересное» положение:

– Это что? – изумляется Урал.

– Живот. А в нём ребёнок.

– Мой? – радуется Урал.

– Да ты что? Мы с тобой даже не целовались: тебе же бабушка до свадьбы не разрешает!

– Он женится на тебе? – беспокоится за изменницу Урал.

Лишь однажды лопоухий простодушный внук ослушался бабушку – раньше времени подарил Гульназ кольцо с камнем и арабской вязью. Теперь семейная реликвия легкомысленно продана, и Уралу предстоит найти её во что бы то ни стало. Погони на свадебной «Волге» по уфимским улочкам за незнакомкой на скутере, потасовка с хоккеистами из команды «Салават Юлаев», захватывающие дух панорамы столицы и просторов Гафурийского района… Если вы давно не любовались родной республикой, у вас есть шанс это исправить. Поверьте, услышать с большого экрана: «Скорый поезд «Шакша-Дёма» прибывает на седьмой путь» и увидеть площадь двух фонтанов и парк «Ватан» в роли урбанистических декораций – это незабываемо.

Драматизм фильма – в несовпадении жизненных укладов:

– Ты зачем красишься? – удивляется Урал, видя, как его друг Фарид, новоиспечённый бизнесмен, гримирует ссадины. – Подрался, ну и что?

– Это у вас в деревне «подрался», – горюет Фарид. – А у нас – «сервис», «репутация», «всё на высшем уровне»…

Совсем скоро за право быть собой придётся бороться и Уралу: желание любить и становиться хозяином собственной судьбы неугодно сонму родственников. «Счастье и любовь только в кино и книгах, – вздыхает бабушка, – а в жизни – сегодня есть, завтра нет, это всё пустое. Должны быть семья, хозяйство»… «Когда я успел столько задолжать?» – противится Урал, полюбивший зеленоволосую Дину…

Помимо удачного сценария, яркой актёрской работы и талантливой музыки, фильм хорош тем, что самое увлекательное – всегда впереди, интрига сильна до последних минут. Зачем отбирать микрофон у оперного певца в «Симфоническую ночь»? Когда оживают памятники? И благодаря чему бабушка поймёт, что внук прав, а любовь и счастье на свете есть? Приходите в кино: показ в Стерлитамаке продлится до 11 мая.

КАК ПРОБИТЬСЯ К ЗРИТЕЛЮ?

Уфимцы, посмотревшие фильм, говорят: «Теперь есть три явления, которыми мы гордимся: Шевчук, Земфира и фильм «Из Уфы с любовью». Между тем, стерлитамакцы новый предмет гордости могли и не увидеть: кинотеатры с опаской решаются на прокат неголливудского продукта, и у хорошего отечественного кино мало шансов войти в город. Спасибо популярной сети кинокомплексов, а главное, горожанам, которые буквально требовали этой премьеры. Так, Рустам Салаватов, специалист в области нейронных сетей и человек с собственным опытом создания кино, организовал встречи режиссёра и актёров со студентами БашГУ и зрителями. Вот о чём спрашивали горожане Айнура Аскарова:

– Как вы нашли таких замечательных парней на главные роли? Кто они?

– Аскар Нагаев (Урал) – второкурсник театрального факультета института искусств, Эмиль Амиров (Фарид) – профессиональный актёр с опытом работы в театре, сейчас – продавец в торговом центре. По совместительству – талантливый музыкант.

– Как возникла идея фильма?

– Моя профессия – снимать кино, и я стараюсь делать фильмы о республике и о нас с вами. Уфа в последние годы преобразилась, и мы решили признаться городу в любви.

– Каким будет ваш следующий фильм?

– В ближайших планах – «Буран» – сюжетный триллер, фильм-выживание, основанный на реальных событиях («снежный плен» на трассе Оренбург-Орск в 2016 году). Фильм также выйдет в российский прокат.

– «Из Уфы с любовью» – это тёплое и бережное отношение к зрителю. Кому вы обязаны своей чуткостью и художественным вкусом?

– Родителям и учителям. Я учился в Сибирском колледже искусств на театральном факультете, на третьем курсе понял: театр – это не моё. Поступил в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения, учился документальной режиссуре в мастерской В.Б.Виноградова.

– Вам нравится то, что сегодня происходит с российским кинематографом?

– Да. В последнее время начали появляться лёгкие, свежие картины без чернухи. Мне нравятся фильмы Михаила Местецкого, «Класс коррекции» Ивана Твердовского, творчество Василия Сигарева.

– Молодые люди с клиповым мышлением лучше воспринимают видеоролики, чем киноистории. Какова, по-вашему, судьба кино?

– Я за его судьбу спокоен. Театру давно прочат гибель, а он не собирается умирать. С кинематографом – то же самое. В фильме, в отличие от видеоролика, есть душа, внятная мысль и цельный посыл. Мы любим кино за то, что приходим в кинозал и на один-два часа забываем о своих трудностях. Мы живём проблемами героя, сопереживаем его судьбе – испытываем ни с чем не сравнимый, интимный момент удовольствия.

– Юношам, мечтающим снимать кино, вы посоветуете учиться на режиссёра или набираться жизненного опыта?

– Действительно, режиссёр – профессия возрастная: чтобы им стать, нужна собственная точка зрения на мир – пусть неправильная, но своя. Лучше сначала получить любую другую профессию, которая позволит вам зарабатывать деньги: вы сможете вкладывать их в своё кино.

– Фильм «Из Уфы с любовью» пронизан добрым и тонким чувством юмора. Ему можно научиться?

– Я не весельчак, в жизни шучу редко. Когда снимал фильм, цели посмеяться над собой у меня не было, но мы работали над образами героев с долей иронии к себе. Герои получились обаятельные, аккуратно наивные, ни за кого из них не стыдно. Я считаю это своей основной заслугой: мне удалось снять фильм, при просмотре которого уфимцы не боятся ассоциировать себя с Уралом. Наверное, чувству юмора можно научиться – как и хорошему вкусу.

В кино побывала Екатерина ЯКОВЛЕВА

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