Всем ребятам пример

Город отметил День пионерии

Пионером в СССР был практически каждый школьник. С детством ушла пионерская романтика, а с распадом Советского Союза – и сама Всесоюзная пионерская организация им. В.И.Ленина. Но, как сказано в Википедии, «небольшая часть пионерских организаций по-прежнему существует в России, в странах СНГ и не вошедших в него бывших советских республиках, нося символический характер… Белоруссия – единственная бывшая союзная республика, где восстановлена деятельность пионерской организации на государственном уровне».



В Башкирии пионерская организация, в принципе, никогда и не исчезала. Ещё до официального роспуска ВПО, в сентябре 1990 года, была создана организация «Пионеры Башкортостана».

Со школьной скамьи каждый из нас наизусть знал эти строки: «Как повяжешь галстук, береги его: он ведь с красным знаменем цвета одного». А вот у современных пионеров галстук многоцветный. С одной стороны он красный – в память о Всесоюзной пионерии, с другой – триколор, под цвета флага республики. Основная часть – жёлтая – под цвет солнца и золотистого башкирского мёда, бренда нашей республики. Символ башкирской пионерии – трудолюбивая золотая пчёлка – тоже присутствует на галстуке.

19 мая, в день 95-летия пионерской организации, в сквере им.Жукова прошла торжественная линейка, посвящённая приёму в «Пионеры Башкортостана». Как рассказала заведующая информационно-методическим отделом Дворца пионеров и школьников, председатель детской общественной городской организации «Пионеры Башкортостана» Елена Жердяева, в этот день ряды пионерской организации республики пополнили 379 школьников. А всего в городе их сегодня насчитывается более пяти тысяч. Тут следует пояснить, что в отличие от красногалстучной советской пионерии, в «Пионерах Башкортостана» можно пребывать с восьми до восемнадцати лет. Иными словами, она частично взяла на себя роль бывшего комсомола. С той лишь разницей, что у старшеклассников галстуки заменяют значки.

Пионерская организация входит во Всероссийское движение школьников. Она вобрала в себя всё лучшее из советской пионерии. Работа пионерских организаций республики идёт по пяти направлениям. Среди них – тимуровское движение, экологическое движение, творчество… И заповеди у них менее политизированы: «Питай мудрость поколений – и ты будешь здоров», «Если хочешь, чтоб к тебе относились хорошо, научись любить человека в себе и в людях», «Развивай себя интеллектуально»…

Праздничному настроению способствовал и солнечный майский день. А когда под барабанную дробь и звуки фанфар внесли золотистое знамя пионерской организации, невольно нахлынули воспоминания из моего пионерского прошлого. Знаменосцы – лучшие пионеры города.

Руки взмывают в пионерском салюте. Ребята приветствуют проплывающее над рядами знамя. К монументам героев возлагаются цветы. После поздравлений и приветствий ветеранов пионерского движения Фаины Забировой, Валентины Букреевой, председателя совета ветеранов народного образования Лилии Фаттаховой, ведущего инспектора отдела образования Оксаны Самойловой, Елена Александровна зачитывает текст торжественной присяги.

«Я, вступая в ряды Пионеров Башкортостана, торжественно обещаю! – несётся над мемориалом, посвящённым героям войны и тыла, многоголосый хор, – беречь традиции добрых дел, жить на пользу и радость людям!..».

В этот день ребят ждал сюрприз – бесплатный проезд в троллейбусах. Это традиционный ежегодный подарок троллейбусного управления юным пионерам. Совсем как в нашем пионерском детстве.

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104