Выставки, праздники, соревнования

На неделе продолжат работу: в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) – персональная фотовыставка Т.М.Назмутдинова «Красота спасёт мир»; в Стерлитамакском историко-краеведческом музее – выставка художественных работ Н.Р.Алексеевой, посвящённая Году экологии в России, фотовыставка из фондов музея «Вихри враждебные…», посвящённая 100-летию революции 1917 года, выставка открыток советской эпохи «Красный день календаря».

23 мая

В 12 часов в филиале № 1 МБУ «Централизованная библиотечная система» (интеллект-центр «Гармония», ул.Гоголя, 94) пройдёт познавательно-игровая программа «Город на Стерле».

В 12 часов в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы им.А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») состоится интеллектуальная игра «Мой любимый город».

В 14 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт час краеведения «В городе моём – моя судьба».

В 18 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится весёлый капустник «Творчество Добромамы».

24 мая

В 11 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) пройдёт информационный час «Стерлитамак: вчера и сегодня».

В 12 часов в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (интеллект-центр «Гармония», ул.Гоголя, 94) состоится познавательный час «Просветители земли русской».

В 12.30 в центральной детской библиотеке (пр.Октября, 43) пройдёт историческое путешествие «Ты в сердце каждого из нас, родной Стерлитамак».

В 13.30 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) состоится познавательный час «Книгу города листая…».

25 мая

В 12 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) пройдёт познавательный час «Всё начинается с таблички, свитка, бересты…».

В 14 часов на площади перед Городским дворцом культуры начнётся праздник «Весенний бал-2017».

В 18 часов на площади перед филиалом № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт II творческий фестиваль молодых талантов «STR волна».

26 мая

В 12 часов в филиале № 9 МБУ «ЦБС» (ул.Щербакова, 7) пройдёт праздник «Люблю читать!».

В 14 часов в школе № 1 состоится праздник, посвящённый Дню библиотек.

В 15 часов в Городском дворце культуры состоится праздник, посвящённый 85-летию Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса.

27 мая

В 10 часов на различных площадках города начнутся праздничные мероприятия, посвящённые Дню города и Дню химика.

28 мая

В 12 часов на спортивной площадке школы № 30 (ул.Коммунистическая, 10) пройдут показательные полёты авиамоделей.

В 13 и 16 часов в шахматно-шашечном клубе (ул.Братская, 9) состоится блиц-турнир по шашкам, посвящённый Дню города.

В 16 часов КДЦ «Сода» приглашает на отчётный концерт коллектива современной хореографии «Планета танца».

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104