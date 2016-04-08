Заблокированы 100 интернет-ресурсов

На очередном заседании комитета Госсобрания РБ прозвучал вопрос о группах смерти и необходимости расширения полномочия прокуратуры по этому вопросу и ужесточению законов.

Прокурор РБ сообщил, что по инициативе прокуратуры Роскомнадзор заблокировал около 100 ресурсов. Активно мониторится социальная сеть «ВКонтакте».

Более того, он предложил министерствам молодёжи, культуры и образования тоже следить за социальными сетями. По его словам, закон будет ужесточаться, а расширять полномочия и обязанности прокуратуры нецелесообразно.

PROUFU.ru

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