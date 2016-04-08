Задержали пьяного угонщика

К стерлитамакским полицейским обратилась 47-летняя жительница города. Она сообщила, что со двора их частного дома пропал автомобиль марки «Форд».

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого.

Установлено, что на момент угона хозяев на месте не было, но в доме находился 42-летний мужчина без определённого места жительства, ранее судимый.

Оказалось, что ещё в январе этого года муж потерпевшей познакомился с этим человеком. Тот поведал ему о своей непростой жизненной ситуации: вернувшись из мест лишения свободы, не мог найти работу, поэтому у него возникли трудности с жильём. Глава семьи посочувствовал бездомному и предоставил ему кров и еду взамен на помощь по дому.

На майские праздники семья уехала, оставив на попечении ранее судимого мужчины дом, во дворе которого стоял злополучный автомобиль. Подозреваемый тем временем напился и захотел прокатиться. Не проехав и 800 метров, пьяный угонщик врезался в столб. Поняв, что натворил, мужчина решил скрыться.

Объявленный в розыск подозреваемый был задержан сотрудниками ОГИБДД и доставлен в управление МВД.

Сейчас он находится под стражей. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба МВД по РБ

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