Задержан стерлитамакский гастролёр

В ОМВД России по Мелеузовскому району поступило сообщение о краже из частного домовладения в городе Мелеузе. Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев, разбил оконное стекло, проник в помещение и похитил восемь тысяч рублей, а также сотовый телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 29-летний, ранее судимый, безработный житель города Стерлитамака.

По предварительной версии, гражданин, проходя по одной из улиц Мелеуза, заметил, что от частного дома отъезжает автомобиль. Поняв, что хозяева уехали, он решил обокрасть жилище. С добычей подозреваемый отправился в Стерлитамак, где и был задержан полицейскими.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей, похищенное изъято.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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