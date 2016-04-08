Зависимы? У вас есть выбор!

По статистике, все наркоманы прекращают употреблять наркотики, но только некоторым из них удаётся сделать это при жизни… Возможно, группа «Анонимные наркоманы» сможет помочь именно вам!

Наши собрания открыты для любого зависимого и проходят ежедневно по адресу: ул.Цюрупы, 28. В будние дни – с 19 до 20.30, в субботу и воскресенье – с 17 до 18.30.

Дополнительная информация – по телефонам: 8-961-040-22-44, 8-917-37-022-68.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104