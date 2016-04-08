«Здравствуй, лето!»

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!

Региональный ресурсный центр «Мир детства» и Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж в День города приглашают всех желающих вместе с детьми на весёлый праздник «Здравствуй, лето!», посвящённый Дню защиты детей.

В программе – различные тематические площадки, аквагрим, робототехника, весёлые и активные игры, конкурсы, танцевальный флешмоб, песни под гитару, горячий чай, сладкие призы, встречи с любимыми сказочными героями и многое другое!

Каждый малыш сможет найти себе занятие по душе, проявить свои способности, таланты, силу и ловкость, вдоволь повеселиться и с радостью встретить наступающее лето.

Мы ждём вас 27 мая в 11.30 по адресу: ул.Свердлова, 216, Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж.

Телефоны: 8-917-499-02-01, 20-37-41.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104