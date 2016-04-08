«Здравствуй, лето!»
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!
Региональный ресурсный центр «Мир детства» и Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж в День города приглашают всех желающих вместе с детьми на весёлый праздник «Здравствуй, лето!», посвящённый Дню защиты детей.
В программе – различные тематические площадки, аквагрим, робототехника, весёлые и активные игры, конкурсы, танцевальный флешмоб, песни под гитару, горячий чай, сладкие призы, встречи с любимыми сказочными героями и многое другое!
Каждый малыш сможет найти себе занятие по душе, проявить свои способности, таланты, силу и ловкость, вдоволь повеселиться и с радостью встретить наступающее лето.
Мы ждём вас 27 мая в 11.30 по адресу: ул.Свердлова, 216, Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж.
Телефоны: 8-917-499-02-01, 20-37-41.