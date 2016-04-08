«Главное – установить диагноз»

Для этого нужны подготовка и опыт

Илгиз Хасанович Ахметов, врач-инфекционист поликлиники КБ № 1, в медицине уже сорок лет. Он считает, что здравоохранение – та область, в которой не должно быть случайных людей. Выбрав профессию врача в молодости, сам он остаётся верен ей и в свои шестьдесят шесть.

СЫН СЕЛЬСКОГО ФЕЛЬДШЕРА

– Родом я из Илишевского района, – рассказывает Илгиз Хасанович. – Моя мама, Аниса Шакирьяновна, работала на селе фельдшером. Потому нет ничего удивительного в том, что и я, и брат, и сестра стали докторами. С детства я постоянно крутился на фельдшерском пункте – колол дрова для печки, наблюдал, как мама лечит взрослых и детей. После школы год проработал в колхозе трактористом. Служил в Германии в танковых войсках механиком-водителем. А вернувшись на гражданку, уже осознанно решил связать свою судьбу с медициной. За полгода до демобилизации заказал другу, ездившему в отпуск, учебники по химии и биологии. И начал готовиться к поступлению.

В медицинский институт он поступил сразу. По окончании поехал работать в Ульяновскую область. Там почти сразу 26-летнего молодого специалиста назначили главным врачом санэпидстанции.

Ахметов был не просто управленцем, все годы он брал дежурства в больнице, сначала районной, потом городской.

– Вы своего первого пациента помните? – спрашиваю Илгиза Хасановича.

– Конечно! Это было как раз во время моего дежурства в районной больнице. Привезли 25-летнего парня с тяжёлой травмой: он спрыгнул с крыши сеновала и ягодицей напоролся на деревянный кол, который, пронзив тело насквозь, вышел в районе подвздошной области живота. Близкие отпилили кол и в таком виде доставили пострадавшего в больницу.

Я дежурил один. Срочно вызвал из дома анестезиолога и хирурга, которому ассистировал. Вывели больного из шока, а кол вытащить боимся, вдруг крупные сосуды задеты. Тогда не спасти человека. Всё-таки приняли решение, удалили этот кол, кровь пошла, но несильно. Мы рану обработали, швы наложили, вывели дренаж. И через десять дней парень выписался из больницы.

Доктор Ахметов вспомнил и другого пациента, которого пришлось вытаскивать с того света 12 часов – столько длилась операция. 18-летний мотоциклист попал в аварию, у него было снесено полчерепа, а глаз провалился в глазницу. Врачам районной больницы удалось спасти парню жизнь, хотя одного глаза он лишился.

– Все тяжёлые, сложные случаи выпадают либо на выходные, либо на ночное время, – говорит Илгиз Хасанович. – И на принятие важного решения у врача всего несколько минут. Но это – особенности нашей профессии. Ты или принимаешь их целиком, или уходишь из медицины.

А мама доктора Ахметова в свои 92 года остаётся активным человеком. Живёт в деревне, разводит кур и уток, сама сажает огород, обходясь без посторонней помощи.

– У нас в роду много долгожителей, – улыбается Илгиз Хасанович. – Бабушка моя до 106 лет дожила и до последнего оставалась на ногах.

ВРАЧ-УНИВЕРСАЛ

Из Ульяновской области 30-летний Ахметов вернулся в родную Башкирию, в Раевку, где стал главврачом санэпидстанции, параллельно работая наркологом. В 1987 году его вызвали в райком партии и назначили заведующим идеологическим отделом.

– Работать в райкоме мне было интересно. Наш отдел курировал здравоохранение, образование, прокуратуру. Но медицину я не бросил, продолжал наркологический приём, брал дежурства в больнице. Но вот когда партия решила направить в колхоз председателем, я упёрся. Отучился в Уфе на физиотерапевта и переехал в Стерлитамак. Работал терапевтом в 1-й поликлинике, а уже через год меня пригласили в инфекционную больницу.

В инфекционной больнице Стерлитамака Илгиз Хасанович трудился четверть века. И только второй год он работает инфекционистом в поликлинике. Правда, по-прежнему продолжает дежурить в инфекционной больнице.

Стационарная работа крайне важна для практикующего врача, – убеждён он. – Кабинетный приём не даёт такого опыта. А ведь мне ежедневно приходится иметь дело с такими грозными заболеваниями, как гепатит, энцефалит, геморрагическая лихорадка, ВИЧ-инфекция. И не всегда сразу можно распознать ту или иную болезнь. Устанавливаем диагноз, назначаем лечение, наблюдаем за динамикой, в случае необходимости направляем больного в стационар.

О ВИЧ-инфекции и СПИДе мы говорим отдельно. Доктор Ахметов считает эти болезни социальными. И радуется тому, что сегодня с помощью поддерживающей терапии жизнь больных СПИДом продлевается на 20-25 лет. А раньше такие пациенты, не получавшие адекватного лечения, погибали в течение трёх лет.

– Это проблема государственная, и решать её надо на государственном уровне, – говорит Ахметов. – В Стерлитамаке открыт центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а это значительно облегчает решение вопросов диагностики, лекарственного обеспечения, профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Илгиз Хасанович называет профессию врача-инфекциониста универсальной. Такой специалист должен обладать знаниями в терапии, хирургии, кардиологии, гематологии, неврологии:

– В медицине главное – установить верный диагноз, а без хорошей подготовки и практического опыта сделать это очень сложно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 июня 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104