Арест счетов судебными приставами

Что делать?

Большое количество должников приходят на приём в Стерлитамакский городской отдел службы судебных приставов с вопросом: арестован банковский счёт, на котором находятся денежные средства. Что делать?

В соответствии с действующим законодательством, при поступлении к судебному приставу-исполнителю исполнительного листа или судебного приказа о взыскании долга по кредиту, налогу или иному виду взыскания возбуждается исполнительное производство, о чём выносится соответствующее постановление и направляется сторонам исполнительного производства, в том числе и должнику. Указанным постановлением должнику устанавливается срок для добровольного погашения задолженности – пятидневный.

Зачастую должники, зная о своей задолженности, не принимают мер к её добровольному погашению, не обращаются в судебные органы для предоставления законной отсрочки или рассрочки погашения долга, а доводят дело до принудительного исполнения. Ведь после возбуждения исполнительного производства должник, являясь на приём к судебному приставу-исполнителю, обязан заполнить информационную карту с перечислением имеющегося у него имущества и имущественных прав, указанием счетов, открытых в кредитных организациях, а также видов денежных средств, поступающих на данные счета. Это необходимо для того, чтобы не было обращено взыскание на социальные выплаты (алименты, детское пособие, пособие по инвалидности и иные компенсации за счёт федерального и местного бюджетов, предусмотренные ст.101 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях. Если на счетах должника находятся денежные средства, достаточные для полного или частичного погашения задолженности, они списываются на основании соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя и после поступления на депозитный счёт Стерлитамакского городского отдела службы судебных приставов перечисляются в счёт погашения задолженности взыскателю. Об аресте счёта должник узнаёт после обращения в банк либо получив СМС-уведомление. Можно смириться с арестом счетов, если это личные накопления, либо счёт открыт для других, одному должнику известных, нужд. Но что делать, если должнику на арестованный счёт поступают социальные выплаты (детское пособие, пособие по потере кормильца, компенсации за счёт федерального и местного бюджетов, инвалидности и т.д., полный перечень указан в ст.101 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве»).

Не паникуйте и не ругайтесь со службой судебных приставов и банками. Они действуют в соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве и банковской деятельности. Выполняя запрос судебного пристава о наличии счетов, банк указывает лишь номер счёта и остаток денежных средств на нём. То есть банк не указывает происхождение денежных средств, находящихся на счету, и в случае отсутствия такой информации у судебного пристава-исполнителя он обязан обратить на них взыскание.

Для снятия ареста со счёта вам необходимо принять срочные меры по погашению задолженности. А если задолженность была ранее погашена или со счёта оказались списаны социальные пособия или выплаты, вам необходимо обратиться в службу судебных приставов и представить соответствующие документы.

Важно знать: при явке в службу судебных приставов необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность либо соответствующую доверенность на представление интересов; документы, подтверждающие происхождение арестованных денежных средств, и отнесение их к видам доходов, на которые не может быть обращено взыскание, и выписку из банка с указанием суммы арестованных денежных средств.

Данные документы предъявляете судебному приставу, и он на основании статьи 101 ФЗ-229 отменяет постановление об аресте счёта. Что делать, если после ареста счетов судебными приставами уже произошло списание денежных средств со счёта? У пристава-исполнителя уточните сумму списания и напишите заявление на имя старшего судебного пристава отдела о возврате списанной со счёта суммы. И ждите поступления списанных средств на счёт (как правило, это занимает от 3 до 10 дней).

Предупреждён – значит, вооружён! Любое лицо без регистрации может посмотреть свою задолженность, а также задолженность своих родных и близких через интернет на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан в разделе «Банк данных исполнительных производств». Более того, для мобильных устройств разработаны приложения, позволяющие подключаться к банку данных исполнительных производств со смартфонов, телефонов, также существуют приложения для популярных социальных сетей, например, «ВКонтакте».

Е.ЧЕРНОМЫРДИН,

начальник отдела,

старший судебный пристав

Стерлитамакского ГО СП УФССП по РБ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104