Бабушка – пират, папа – пасечник

Прошёл фестиваль детских колясок

Раз в год прогулочные коляски малышей обретают самые разнообразные формы, прямо как в сказке про Золушку – благодаря городскому фестивалю, который проводится в седьмой раз, у родителей есть шанс продемонстрировать свои творческие способности и посоревноваться с другими семьями.

В ТРК «Аструм», где проходило мероприятие, глаза разбегались: коляски-болиды, коляски в образе российского флага, цветочной поляны, дома для гномиков, даже «скорой помощи».

Молодая мама, специалист отдела труда и социальной защиты Гузель Кадырова решила порадовать дочь и вместе с мужем смастерила из пластиковых бутылок и монтажной пены лося из мультфильма «Холодное сердце».

– Дочь обожает этот мультик. Поэтому сделали костюмы и коляску в одном образе. Лось Свен везёт сани, у каждого из нас своя роль: я – принцесса Анна, дочь – королева Эльза, муж – главный персонаж Кристофф.

Эта семья уже четвёртый год участвует в конкурсе, не раз побеждала, и сейчас четырёхлетней Азалии коляска вроде бы ни к чему, но желание перевоплощаться так велико, что они снова здесь, на фестивале.

Семья Ковалевских, в отличие от них, – новички. Евгений и Екатерина шесть лет мечтали о ребёнке, дали себе обещание, что постараются сделать жизнь малыша яркой и счастливой, обязательно будут участвовать в конкурсах. Чудо произошло – четыре месяца назад на свет появилась Татьяна. Мама с воодушевлением начала шить костюмы, глава семейства украшал коляску – мастерил цветы. Они – пчелиная семья, маленькая Таня – пчёлка с усиками и острым жалом.

– Я работаю электромонтёром в МУП «Электрические сети», – рассказывает Евгений, – коллеги знают о конкурсе, пожелали победы.

Конкурсантов пришли поддержать бабушки, дедушки и даже прабабушки. Некоторые не постеснялись примерить сценические костюмы. Три поколения семьи Астафьевых переоделись в пиратов. Людмила Михайловна – пират в тельняшке и бандане на голове.

– Решила поддержать невестку и двоих внуков, – говорит женщина. – Мне семьдесят лет – разве это возраст? Жаль, что сын не смог прийти, он учитель химии в гимназии № 2, готовит учеников к ЕГЭ. Зато наш главный болельщик – моя свекровь Нина Константиновна, которой исполнилось восемьдесят пять. Может, на следующий год и она вольётся в нашу дружную команду!

Виктор и Мария Андрияновы представляют российскую армию, правда, разные рода войск, главный военнослужащий семьи – крохотный Даниил – военный разведчик. Коляску-УАЗ для него смастерили два деда – Игорь и Василий, а бабушки сшили костюм.

Как говорят организаторы фестиваля, участников с каждым годом становится больше, а коляски и костюмы – интереснее. Радует, что в городе много молодых семей, в которых растут двое, трое детей, и родители находят время и возможность участвовать в подобных мероприятиях.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104