Будем здоровы!

Профилактика – залог долгой и качественной жизни

Ближе к полудню на площади перед кинокомплексом «Салават» начинает клубиться народ. К двум передвижным медицинским комплексам и машинам «скорой помощи» выстраиваются очереди. За столами, установленными прямо под открытым небом, всем желающим измеряют пульс и давление. Здесь же можно пройти пикфлоуметрию, то есть при помощи специального устройства определить пиковую скорость форсированного выдоха. Между прочим, этот метод помогает своевременно выявить предрасположенность человека к бронхиальной астме.

Это и многое другое для наших горожан организовали медики Стерлитамака в рамках ставшей уже традиционной акции «День народного здоровья».

– Мы хотим донести до наших жителей мысль о том, что здоровый образ жизни и профилактика – залог долгой и качественной жизни, – говорит, открывая это очень популярное у жителей города мероприятие, главный внештатный специалист Минздрава РБ по Стерлитамакскому медицинскому округу Борис Мухтарович Шарипов. – Сегодня здесь собралась вся элита лечебно-поликлинических служб города, чтобы помочь горожанам выявить факторы риска, вовремя указать на проблему со здоровьем. Наши специалисты постараются сделать всё, чтобы вы знали состояние своего организма и смогли вовремя обратиться к врачу.

Студенты медицинского колледжа подбадривают всех пришедших на День здоровья флешмобом с элементами утренней зарядки. Возле специальных помостов собрались дети и подростки, чтобы посмотреть показательные выступления и тренировки юных спортсменов ХК «Орлан» и бойцовского клуба «Батыр». Здесь я встречаю депутата Госсобрания – Курултая РБ Рината Фаатовича Райманова, пришедшего поддержать своих подопечных.

В медицинском мобильном комплексе на колёсах родители с детьми получают возможность пройти сразу несколько видов исследований, получить консультацию психолога, стоматолога, измерить рост и вес ребёнка.

15-летняя Катя Вагапова вместе с мамой пришла к доктору Руслану Римовичу Якупову на УЗИ щитовидной железы, с которой у девочки есть проблемы.

59-летняя Татьяна Иващенко решила измерить давление и пройти экспресс-обследование сердца на кардиовизоре.

– Такие акции полезны тем, что позволяют человеку вовремя забить тревогу, если организм вдруг дал сбой, – считает она. – Вот у меня давление сегодня оказалось повышенным. Значит, надо идти к специалисту по месту жительства.

Главный врач городской больницы № 3 Ришат Равилович Абдуллин проводит меня в здание кинокомплекса, где работает кабинет анонимного тестирования на ВИЧ. Я тут же принимаю решение сдать кровь.

– Вы у нас уже одиннадцатая, хотя акция только началась, – говорит заведующая отделением по профилактике и борьбе со СПИДом городской инфекционной больницы Галина Семёновна Кузьмина. – Приходите за результатом через десять минут.

Это время я трачу на измерение внутриглазного давления. В очереди беседую с 65-летним Ринатом Ханафиевичем Гильвановым:

– Я давно не был у врача, поэтому решил проверить глаза. Мы пришли сюда вдвоём с супругой. Возраст у нас такой, что уже пора внимательно следить за своим здоровьем.

В фойе кинокомплекса стоят столы, за которыми горожан принимают эндокринолог, диетолог, кардиолог, терапевт, невролог, психолог, педиатр, аллерголог из разных поликлиник. Чтобы попасть к узким специалистам, нужно предварительно измерить уровень сахара в крови, давление, пульс, рост и вес: всё это можно сделать на улице. Посидев в кресле стоматолога, можно получить вердикт по состоянию полости рта и дальнейшие рекомендации. Очереди у столов небольшие, некоторые посетители захватили с собой из дома рентгеновские снимки и другие результаты исследований.

Через полчаса возвращаюсь за результатом анализа. Фельдшер лаборатории ВИЧ Раушан Мухтаровна Каримова спешит меня обрадовать – результат отрицательный.

– Пока вы отсутствовали, мы взяли кровь на ВИЧ у 37 человек, – говорит она. – В основном это студенты, старшеклассники, молодые люди до 35 лет. Пока ни одного случая ВИЧ не выявлено.

Выслушав хорошие новости, продолжаю движение по площади. У стелы с гербом города маленьких жителей Стерлитамака и их родителей встречают Доктор Айболит и его питомцы Заяц и Медведь.

Музыка, гроздья воздушных шаров, выступления хореографических и вокальных студенческих коллективов, консультации фитнес-тренеров, раздача листовок по профилактике социально значимых заболеваний – такова программа Дня здоровья, который продлится здесь до пяти часов вечера.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104