Будущее стерлитамакского футбола

Большим праздником завершились городские соревнования юных футболистов на призы всероссийского клуба «Кожаный мяч».

Два месяца на искусственном газоне футбольного поля центра внешкольной работы «Надежда» в трёх возрастных группах местные ребятишки 28 команд спорили за почётные награды. И вот 23 июня – завершающий день: всегда праздничный, радостный, интересный.

Впрочем, на этот раз повезло – нежаркое ласковое солнце с любопытством взирало на то, как юные футболисты состязались в умении владеть мячом. Всё футбольное поле усыпали мальчишки: демонстрировали навыки дриблинга, пробивали одиннадцатиметровые, стремясь попасть точно «в девятку», жонглировали мячом. За всем этим действом наблюдала масса болельщиков, бурно приветствуя каждый удачный удар. Мне бросилось в глаза и порадовало наличие на поле многих (не менее десятка) мужчин, ещё совсем недавно входивших в число лучших мастеров стерлитамакского футбола – теперь они исполняли обязанности тренеров (один из самых известных наших футбольных бомбардиров Сергей Плеханов, опытнейший голкипер, ещё в прошлом сезоне выступавший за чемпиона Башкортостана, ФК «Стерлитамак», Тимур Рахматуллин и другие).

Юные воспитанники постарались «не ударить в грязь лицом». В конкурсах футбольного мастерства отличные результаты показали: в дриблинге – Тимур Тайгунов, в жонглировании – Тимур Газетдинов, в ударах на точность – Руслан Тухватуллин, в пробивании пенальти – Егор Ефимов, а лучшие знания правил и истории футбола продемонстрировал Артём Бухарин.

А теперь приведу главные итоги городского первенства на призы клуба «Кожаный мяч» 2017 года:

в младшей возрастной группе (2006-2007 гг.р.) первое место заняла команда детско-подросткового клуба «Белый барс» (тренер С.В.Каримов), второе место – у команды детско-подросткового клуба «Молот» (тренер М.Р.Сафиуллин), бронзовые медали завоевали юные футболисты клуба «Юность» (тренер С.А.Мельников). Памятные призы лучших игроков вручены вратарю команды «Белый барс» Никите Крылову, нападающему команды «Молот» Динисламу Арсланову, защитнику команды «Юность» Эмиру Байхину.

В средней возрастной группе (2004-2005 гг.р.) лучшей была команда детско-подросткового клуба «Юный романтик» (тренер А.В.Самойлов), серебряные медали – у команды детско-подросткового клуба «Комета» (тренер А.Х.Петров), а бронзовые – у команды клуба «Буревестник» (тренер Т.В.Иванова). Лучшими игроками признаны защитник «Юного романтика» Данил Филин, вратарь «Кометы» Семён Лакаткин, полузащитник «Буревестника» Энвер Минигалеев.

В старшей возрастной группе (2002-2003 гг.р.) добыла победу и золотые медали команда клуба «Юный романтик» (тренер С.И.Кононов), серебряные медали завоевала команда клуба «Буревестник» (тренер Т.В.Иванова), бронзовые медали – у команды детско-подросткового клуба «Дружба» (тренер Т.М.Рахматуллин). Лучшие игроки – полузащитник «Юного романтика» Дмитрий Вороширин, нападающий «Буревестника» Олег Галикеев, форвард «Дружбы» Степан Триханов.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104