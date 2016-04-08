Человек- колосс

Пожалуй, в жизни каждого из нас встречаются люди-исполины, которые надолго обогнали своё время, точно знают, как будет развиваться планета и что нужно для дела. Эти люди на взгляд несведущего человека могут представляться странными, капризными и очень требовательными, и только спустя годы мы понимаем, насколько был прав этот человек и что у него просто не было времени доходчиво разъяснять каждому, куда движется этот мир.

Безусловно, одним из таких лидеров был директор Стерлитамакского машиностроительного завода Виктор Александрович Суханов. Слава об этом неординарном, глубоко порядочном, необыкновенно эмоциональном и столь же быстро отходчивом руководителе гремела по всему городу, его хорошо знали все крупные оборонщики Союза, включая министра оборонной промышленности СССР. 26 июня Суханову исполнилось бы 85 лет. Сегодня о нём вспоминает соратник и друг, который проработал вместе с Виктором Александровичем 15 лет в качестве его заместителя по режиму, – Евгений Павлович Хохлов.

В ПРИЦЕЛЕ – ГОРОД ВОТКИНСК

Наш разговор с Евгением Павловичем о «Виксаныче» шёл неторопливо, естественным образом, без всякой подготовки, что объясняет возможную неполноту переданных событий и простую прелесть неспешного повествования.

Надо также добавить, что оборонное предприятие – это закрытое государство, со своими границами, особым режимом (не каждый работник мог попасть в тот или иной цех, действовала своя система допусков), продукция была строго засекречена, а половина важных документов шли под грифом «Секретно». На машзаводе действовала спецсвязь – т.н. ЗАС (засекреченная аппаратура связи), работал ВЧ-аппарат (эта высокочастотная правительственная связь была только у Суханова). Когда завод закрыли, все документы были уничтожены, как это и полагается по регламенту.

Суханов родился в Верхней Туре (Свердловская область) в семье специалиста по строительству портовых сооружений в 1932 году. Окончил с красным дипломом Плехановский институт, был экономистом по специальности. По распределению попал на Воткинский машиностроительный завод, который до сих пор производит ракеты. В советское время машиностроение было представлено почти сплошь оборонными заводами. Кстати, Воткинский завод упомянут в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США.

В те годы заводом руководил легендарный Владимир Геннадьевич Садовников. У него был целый ворох наград, но главные из них – звание дважды Героя Социалистического Труда и три ордена Ленина. Ракеты для завода конструировал Московский институт теплотехники, руководил которым дважды Герой Соцтруда академик А.Д.Нодирадзе. Воткинский завод походил на город, это было удивительно отлаженное предприятие. У завода были тысячи подрядчиков, которые в плановом порядке производили комплектующие для ракет и необходимое оборудование. Всю эту масштабную работу необходимо было вести максимально точно, без ошибок и опозданий. Суханова определили инженером в отдел материально-технического снабжения. И он как-то быстро погрузился в работу и пошёл-пошёл… Через некоторое время Виктор Александрович становится заместителем Садовникова по коммерческим вопросам. Объём задач у Суханова был колоссальный. Он был суперпрофессионал. Знал всех директоров заводов-партнёров лично, у него были широчайшие связи. В кругах союзных оборонщиков он был свой человек, любил оружие. Приятельствовал с легендарным М.Т.Калашниковым, они часто встречались. Вдобавок Суханов курировал строительство объектов. Он это любил и хорошо знал культуру строительства. Когда сдавали машзаводскую медсанчасть, может, ещё помнят старожилы, вестибюль был отделан мрамором, а все порожки, как это полагается, были обиты медью. Для Суханова не существовало мелочей. Он вникал во всё и требовал от людей 100-процентной отдачи.

ЦЕЛЬ – МАШЗАВОД

Однажды Суханова вызвал к себе министр оборонной промышленности СССР Павел Васильевич Финогенов и предложил возглавить машзавод в Стерлитамаке. Виктор Александрович приехал. Но завода ещё не было – лишь огромная полянка, которую предстояло превратить в современное предприятие по выпуску артиллерийских самоходок. Шёл 1983 год.

Рабочее место у Суханова оказалось в кабинете зав.отделом промышленности горкома партии А.П.Федотова, который впоследствии стал его заместителем. Виктор Александрович с утра до вечера звонил в Москву – говорил он громко, эмоционально, и горкомовские то и дело спрашивали, кто этот человек.

Суханов с первого дня задал высокий темп работы. Он набрал несколько человек команды, в числе которых был и Е.П.Хохлов, и началась работа. Все быстро смекнули, что оборонный завод – дело интересное, но директор оказался ещё интереснее. Не менее интересной была и его семья. Дело в том, что брат жены Суханова – Василий Александрович Архипов – был известен на весь мир как человек, предотвративший ядерную войну. В 1962 году в рамках операции «Анадырь» по личному указанию Н.С.Хрущёва советские подлодки подошли к Кубе, старшим бригады был Архипов. 11 американских эсминцев окружили советские субмарины, вдобавок с самолёта обстреляли судно. Командир советской подлодки был готов в ответ выпустить торпеду с ядерной боеголовкой, но Архипов сумел погасить конфликт, передал американцам сигнал «Прекратите провокацию» и тем самым избежал ядерной войны. Об этом писали все мировые газеты, был снят фильм, изданы книги. Годом ранее тот же Архипов, будучи командиром-дублёром, оказался на борту атомной подлодки К-19. Произошла авария, утечка радиации, на борту назревал бунт. Аварию ликвидировали, бунт погасили. История эта потом легла в основу американского фильма «К-19».

Родной брат Суханова – Александр Александрович – был директором металлургического завода «Электросталь», потом начальником отдела Госплана, заместителем П.Авена в «Альфа-банке». Сын Суханова, Александр, до сих пор работает в оборонном институте в подмосковном Хотьково.

Вернёмся к Суханову. Завод был построен в короткие сроки. Первые четыре года были невероятно тяжёлыми, но когда пошла продукция, всё наладилось. Раз в три месяца с инспекцией на стройку на своей «Волге» приезжал М.З.Шакиров, первый секретарь обкома. Это был требовательный, очень серьёзный человек. Он здорово помогал. Шакиров мог решить любой вопрос, касающийся не только республиканского уровня, но и предприятий из других регионов, если дело касалось срывов по срокам или поставкам. Стройка была на контроле ЦК партии. Шакиров не раз говорил подрядчикам: учитесь готовить вопросы и документы у Суханова. Виктор Александрович готовил документы так, что комар носу не подточит. Шакирову оставалось только подписать.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 июня 2017 года)

Гузель СИТДИКОВА

Продолжение в следующем номере

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