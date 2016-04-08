Человек с ружьём не должен быть опасен

В 2017 году на территории Республики Башкортостан участились случаи утерь, хищений и происшествий с гражданским оружием. Основная причина – несоблюдение элементарных правил хранения, ношения и транспортировки оружия. За это предусмотрена уголовная и административная ответственность. За неоднократные административные правонарушения оружие подлежит изъятию, разрешение на его хранение аннулируется.

По Федеральному закону Российской Федерации «Об оружии» № 150 от 13 декабря 1996 г., огнестрельное оружие необходимо хранить по месту жительства в металлических сейфах, запирающихся на замок. Граждане РФ, имеющие на законных основаниях оружие и патроны, могут хранить их в местах временного пребывания с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность, также в металлических сейфах с обязательным уведомлением подразделения по лицензионно-разрешительной работе по месту учёта оружия. К оружию не должны иметь доступ посторонние лица, ключи от сейфа хранятся только у владельца.

В случае изменения места жительства необходимо в двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту обратиться в соответствующее подразделение по лицензионно-разрешительной работе с заявлением о постановке на учёт принадлежащего оружия. В случаях утраты или хищения оружия и патронов об этом незамедлительно информируется подразделение по лицензионно-разрешительной работе. Не позднее чем за месяц до истечения срока действия лицензий, а также разрешений на хранение и ношение оружия владельцы обязаны представить в подразделение по лицензионно-разрешительной работе по месту учёта оружия документы, необходимые для продления их срока действия. Запрещается продавать или передавать огнестрельное оружие другим лицам без разрешения органа внутренних дел.

Запрещается ношение оружия при проведении массовых публичных мероприятий, а также в состоянии опьянения. Недопустима стрельба в населённых пунктах и в других, не отведённых для этого местах.

В целях предотвращения хищений владельцам гражданского оружия рекомендуется оборудовать дом (или сейф с оружием) средствами охранно-тревожной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны.

По всем вопросам можно обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы г.Стерлитамака Управления Росгвардии по Республике Башкортостан по адресу: ул.Западная, 4 (приёмные дни: вторник, четверг с 9 до 17, перерыв с 12 до 14 часов, телефон 20-45-39).

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