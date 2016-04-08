Детей губят открытые окна!

14 июня с пятого этажа дома № 226 на улице Худайбердина выпала восьмилетняя девочка. Ребёнок погиб. По одной из версий, трагедия случилась из-за сломавшейся москитной сетки.

«Если в доме есть маленькие дети, окно в их присутствии должно быть закрыто на замок или открыто на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ, – напоминают специалисты. – Нельзя разрешать детям играть на подоконниках и оставлять их без присмотра даже на короткий срок. Необходимо установить на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно».

1 июня в Стерлитамаке из окна выпал двухлетний малыш, а 29 мая – трёхлетняя девочка. Дети получили многочисленные травмы, но остались живы.

А.АГЛИУЛЛИНА

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