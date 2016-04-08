Другие берега

На днях в историко-краеведческом музее открылась выставка графических работ стерлитамакского художника Наиля Вагапова «Франция, Голландия». Работы талантливого графика экспонировались в 27 странах мира, а в мае этого года выставка его произведений прошла на Монмартре, в галерее, поддерживающей художников всех национальностей, работающих в разных жанрах и направлениях.

Почётный член Академии художеств в Пизе, член Союза художников РБ и РФ, автор выставлялся в галереях Европы и Америки, а по итогам своих зарубежных поездок всегда создавал серии графических произведений. Экспозиция, представленная в нашем краеведческом музее, состоит из новых работ Наиля Вагапова, написанных под впечатлением от посещения художником Парижа и Амстердама.

Особый стиль и колорит работ, написанных во Франции, свидетельствуют о необычайно ярком и сильном воздействии, которое оказали на графика французская столица и её окрестности. В произведениях появляется более насыщенная цветовая гамма, а само графическое изображение Эйфелевой башни, Триумфальной арки, Собора Парижской Богоматери, замка Шантийи, Елисейских полей делает их как бы летящими над землёй. Оставаясь вполне узнаваемыми, эти культовые для каждого туриста места обретают особую пластику, динамику, ритм, становятся созвучными душевным переживаниям автора, очарованного Францией.

– Париж – это сказка, – признаётся Наиль Гайнанович. – Всё, что случилось со мной на французской земле, было удивительно и волшебно. Я побывал во всех знаменитых парижских музеях, объездил несколько предместий, пообщался с Владимиром Орловым, послом Российской Федерации во Франции.

Художник рассказал, что новые работы написаны им экспромтом. График работал без эскизов, вызывая в душе и памяти те эмоции, которые он переживал непосредственно во время поездки. И если Франция у Вагапова – это в большей степени старинная архитектура, набережные, городские пейзажи, то Голландия – каналы, причалы, яхты, корабли.

Во время поездки автор сделал множество фотографий, собранных в альбомы и тоже выставленных в музее для просмотра. Но всё-таки своим, особым взглядом на Францию и Голландию художник делится с окружающими в своей графике. Ведь изобразительное искусство – это тот способ самовыражения, тот язык, которым Наиль Вагапов владеет лучше всего.

Обращаясь к юным посетителям выставки, художник призвал их побольше путешествовать. Ведь, как известно, путешествия по миру не только расширяют наш кругозор, но и помогают лучше узнать самих себя. Сам Вагапов, заядлый турист и путешественник, много ездил по Сибири, Кавказу, бывал на Байкале и в Армении.

Но самой любимой натурой для художника, по его собственному признанию, остаётся сиамский кот, который делит с хозяином его мастерскую.

Выставка «Франция, Голландия» будет работать в стенах музея до 10 июля. Собравшиеся на её открытии ученики, друзья, близкие, почитатели таланта художника поздравили его с очередной творческой вехой. А М.Г.Хакимов назвал Н.Г.Вагапова послом мира, работающим на имидж нашей страны, республики, города. По-моему, здесь нет никакого преувеличения. Ведь благодаря стерлитамакскому графику о городе на Стерле знают теперь и на берегах Сены.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104