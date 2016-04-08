Друзья, прекрасен наш союз!

О перспективах новой общественной организации

В июле прошлого года в Уфе зарегистрирована региональная общественная организация «Творческий союз писателей, поэтов и сценаристов РБ». Возглавил её член российского Союза писателей Аскар Гали. Мы связались с председателем координационной комиссии по работе с общественностью союза Оксаной Галеевой и попросили её рассказать о целях и задачах этого творческого объединения. А заодно – о перспективах открытия его отделения в Стерлитамаке.

– Цели у нас самые благие, задачи реалистичные, – считает Оксана Сергеевна. – Это содействие развитию и популяризации творчества писателей, поэтов и сценаристов союза. Приоритетными являются патриотическое воспитание молодёжи, формирование высоконравственного образа жизни, развитие детского творчества, сохранение культурного наследия народов Республики Башкортостан.

– Увы, цели и задачи не всегда соответствуют возможностям…

– У нас есть реальные перспективы для издания сборников членов творческого союза, защиты их авторских прав, предоставления свидетельств о регистрации произведений. Запланированы конкурсы по различным направлениям и жанрам, семинары, конференции, творческие встречи, театральные постановки и съёмки кинофильмов по мотивам произведений авторов творческого союза, тематические торжественные мероприятия… Сейчас работаем над созданием интернет-журнала.

– Я не ослышался? Вы сказали «съёмки кинофильмов»?

– Мы активно сотрудничаем с киношколой имени МакГаффина в Уфе – филиалом Московской киношколы, образованной в 2013 году. Там обучаются актёры, продюсеры, режиссёры, монтажники… Они готовы даже бесплатно нам помогать. В планах – съёмки короткометражного фильма.

– А что из задуманного уже удалось осуществить?

– Много чего. Отснято несколько поэтических клипов наших авторов – своего рода ноу-хау в литературной деятельности. Участвовали в акции «Библионочь». 9 мая выступили в доме престарелых. Наши поэты читали свои стихи, посвящённые Дню Победы. К слову, творческий союз писателей, поэтов и сценаристов принимает активное участие в благотворительных акциях. Активно помогаем детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По сказкам наших писателей совместно с театральной студией «Малиновый звон» ставим спектакли в детских домах, домах престарелых г.Уфы. Все спектакли – на роликовых коньках. Это наш совместный проект с региональной организацией «Федерация Роллер спорта в РБ».

Недавно в модельной библиотеке № 20 «Семейный калейдоскоп» прошла встреча с читателями (на снимке). Присутствовали члены творческого союза – представители не только Уфы, но и других городов и районов республики – более тридцати человек. Встреча прошла в дружеской атмосфере. Авторы разных возрастов ознакомили собравшихся со своими произведениями. В неформальной обстановке поэты декламировали стихи, а прозаики читали отрывки из своих произведений. Но главная особенность таких встреч в том, что они дают возможность общения, открывают перспективы для обмена опытом между молодыми творческими дарованиями. На встрече мы обсуждали цели и задачи творческого союза, отвечали на вопросы читателей. О плодотворности таких встреч можно судить хотя бы по тому, что многие из гостей изъявили желание вступить в наш союз.

– Кстати, некоторые наши читатели, прослышав о вашем творческом союзе, тоже интересуются, что нужно для того, чтобы вступить в него?

– Пока требования простые. Во-первых, представить свои произведения, заполнить соответствующую анкету. Плюс два фото 3х4 и 250 рублей – оргвзнос (членский билет входит в эту сумму). Вручение билетов проходит в торжественной обстановке в Уфе.

– А если нет возможности именно в этот день выехать в Уфу на торжественный приём?

– Тогда достаточно по электронной почте отправить вместе с фото, анкетой и домашний адрес, чтобы мы могли заказным письмом выслать удостоверение.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 6 июня 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

От автора. Нас интересует мнение читателей по поводу создания Стерлитамакского филиала творческого союза писателей, поэтов и сценаристов. Желающие вступить в него могут позвонить по телефону 25-15-11.

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