Эстафета семейных талантов

«ПРОсвет»: концерт и летние каникулы

При СФ БашГУ в феврале этого года открылся центр психологической помощи семьям с детьми-инвалидами «ПРОсвет». Сотрудники центра проводят тренинги, тематические семинары, индивидуальные консультации для родителей детей с особенностями развития. Также активно работают родительский клуб и служба волонтёрской помощи. Перед уходом на летние каникулы родители совместно со специалистами центра устроили концерт «Эстафета семейных талантов», главными участниками и зрителями которого стали дети с особенностями развития и их родители.

Концертная программа открылась выступлением Златы Гайдаренко и Ралины Саминовой. Девочки исполнили песню Александра Ермолова «Мы просто другие». «Нам себя уже не изменить и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять» – призвали они словами песни. «Мелодии флейты», которые исполнял Григорий Иванов, можно назвать волшебными. Звуки, которые извлекал из своего инструмента юный флейтист, как будто перенесли зрителей на несколько минут в добрую сказку. Испанский танец в исполнении Артёма Шарипова взбодрил зал, заставив поволноваться за тореадора, которому предстояло столкнуться с разъярённым быком. Наиля Нугуманова покорила зрителей своей жизнерадостностью и оптимизмом. Бурные аплодисменты стали достойной наградой артистам.

Вскоре детишки в сопровождении весёлого Миньона и очаровательного тролля Розочки переместились в комнату отдыха, где с ними занимались специально обученные волонтёры. Родители же остались в зале, где продолжилась праздничная программа.

Ведущие мероприятия Азат Арсланов и Амаль Загидуллин провели со зрителями викторину «Узнай лекарственное растение». Они внимательно слушали стихи-подсказки, пытаясь угадать. Награда за каждый правильный ответ – сладкий приз. После викторины Азат Арсланов порадовал зал авторской песней.

Выступавшая от имени депутатского корпуса Светлана Ковальская высоко оценила деятельность сотрудников центра, каждому из них были вручены благодарственное письмо и подарки.

Декан факультета педагогики и психологии СФ БашГУ Лилия Абдуллина поблагодарила депутатский корпус и руководство университета за помощь в создании центра психологической помощи «ПРОсвет». Она также обратилась к родителям: «Вы сделали самое главное – подарили жизнь своим детям. Пусть всё то, что является самым важным для вас, обязательно сбывается. А мы приложим к этому максимум усилий». Всем семьям вручили памятные подарки. Концертная программа закончилась, но родители с детьми уходить не спешили. Их ждал ещё один сюрприз от сотрудников центра – праздничное чаепитие.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104