Форум рода Юрматы
С древнейших пор была у нашего народа традиция собираться на всенародное вече (йыйын). Недавно на ишимбайской земле состоялся такой форум башкир рода Юрматы. Городской дворец культуры г.Ишимбая собрал посланцев из городов и весей Ишимбайского, Стерлитамакского, Фёдоровского, Мелеузовского районов республики, а также Оренбургской, Свердловской областей, Республики Татарстан и даже из Венгрии. Среди гостей были видные общественные деятели, учёные, деятели культуры и искусства, писатели, историки, депутаты Госсобрания – Курултая РБ.
Заместитель председателя исполкома МССО «Всемирный курултай башкир» Вельмир Азнаев торжественно объявил об открытии форума и получил благословение первого заместителя председателя, муфтия Духовного управления мусульман РБ Айнура Арсланова. Выступавшие призывали беречь духовные ценности своего народа: язык, культуру, веру предков. В том же духе было и выступление заместителя председателя Комитета Госсобрания – Курултая РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, лидера регионального отделения партии «Зелёные» Руфины Шагаповой, которая призвала беречь экологию, сохранить для потомков богатейшую природу Башкортостана.
Никого не оставило равнодушным и выступление историка – археолога из университета Петера Пазманя (Венгрия) Аттилы Тюрка. Он напомнил о древних корнях венгерского и башкирского народов (более тысячи лет назад прародиной венгров было Приуралье). Учёный привёл много созвучных слов в башкирском и венгерском языках. «У нас, у венгров, даже сохранился этноним «Юрми», столь созвучный этнониму «Юрматы», – сказал он.
С огромным интересом встретил зал выступления частного предпринимателя Дамира Ишимбетова из Стерлибашевского района, руководителя ООО «Маяк» (Фёдоровский район) Сагита Давлетбаева, фермера Эдуарда Байсурина из Мелеузовского района.
Очень понравилось участникам встречи и выступление Александра Ханова из Свердловской области, который вдали от родины сумел привить своим детям любовь к духовным истокам, культуре, а главное – к родному языку.
Пленарная часть собрания завершилась избранием редколлегии Курултая. Затем делегаты утвердили гимн и герб Юрматинской земли. Эстафету курултая приняли от юрматынцев минги – представители рода Минг, живущие вблизи реки Дёмы, на земле которых пройдёт следующий йыйын.
Но на этом форум не завершился. Прямо из зала Дворца его участники выехали к живописному склону горы Тратау, где испокон веков собирались юрматынцы. Как и положено всенародный йыйыну, он плавно перетёк в настоящий сабантуй. Силачи, перетянув друг друга кушаками, сцепились в национальной борьбе куреш, мергены (снайперы) соревновались в стрельбе из лука, джигиты – в конных скачках…
Прошедший форум продемонстрировал стремление народа к сохранению своих культурных и духовных ценностей, политической стабильности в регионе, укреплению дружбы между народами.
Р.КУБАГУШЕВА