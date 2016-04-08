Футбол

Стерлитамакские футболисты словно соревнуются в результативности: за последние пять дней они забили соперникам столько голов, сколько иные команды не забивают за весь сезон.

7 июня матч очередного тура во второй лиге первенства республики в Кумертау с тамошним «Сатурном» проводил стерлитамакский «Содовик» (тренер Валерий Стасевич) – результат впечатляет! 11:2 в пользу гостей.

10 июня «Стерлитамак-2» (тренер Александр Феофанов) играл в Ишимбае против ДЮСШ-1 и выиграл со счётом 5:1 (мячи в ворота соперника провели Денис Сабуров, Артур Петросян, Марат Латыпов, Герман Зайцев и Арсен Биглов).

В этот же день в рамках первенства Башкортостана среди юношей 2001-2002 годов рождения с футболистами команды СК «Салават-2002» в Салавате встречались воспитанники Юрия Теплова из ФК «Стерлитамак-2002». Забили 16 безответных голов, из которых 6 – в активе Даниэля Исхакова, 4 – на счету Рената Бабуева.

11 июня наш «Содовик» принимал вторую из команд Кумертау, выступающих во второй лиге Башкортостана. Уже к десятой минуте подопечные Валерия Стасевича забили два мяча – отличился Юрий Ещенко. Во втором тайме третий гол провёл Александр Булычёв, итого 3:0 в пользу стерлитамакцев.

14 июня футболисты ГФК «Стерлитамак» встречались на стадионе ЦВР «Надежда» в матче 1/8 розыгрыша Кубка Республики Башкортостан с командой ФК «ДЮСШ-1» из Ишимбая.

Как и следовало ожидать, подопечные Альберта Губайдулина победили: гости продержали оборону только до середины первого тайма – на 24-й минуте первый гол забил Артур Губайдулин, сразу же счёт удвоил Сергей Панов, а «под раздевалку» третий мяч провёл в ворота ишимбайцев Алексей Кузнецов. Во втором тайме отличились Сергей Егоров, Антон Панов, снова Алексей Кузнецов и Артём Кострюков, итого – 7:0!

Теперь в 1/4 финала «Стерлитамак» сыграет с салаватским «Зенитом». Интересно, что в четвертьфинале судьба свела уфимские «Старт» и «Уфа-дубль».

Олег ПЕРШИН

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