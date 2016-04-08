Гандбол

В Салавате в финальном турнире первенства России среди юношей 2003 года рождения бронзовые медали завоевала сборная Башкортостана, составленная из воспитанников стерлитамакского гандбольного клуба «УГНТУ-ВНЗМ» и ДЮСШ № 2 (тренер Вячеслав Турунцев).

Стерлитамакские гандболисты в своей подгруппе обыграли команду из Московской области, сборную Самарской области и волгоградцев, но проиграли соперникам из Ставропольского края и Саратовской области, пробились в число финалистов, и в финальной части турнира с преимуществом в один мяч выиграли у белгородского «Спартака», сделали ничью с командой кировской СДЮСШОР, уступили гандболистам Санкт-Петербурга (подобный успех был у команды юношей Республики Башкортостан 35 лет назад!).

По словам тренера, большой вклад в успех команды внесли вратарь Никита Фадеев, полевые игроки Ярослав Лукьянцев, Иван Нагорнов, Никита Евпатов, Егор Карасёв.

В Уфе завершились игры первенства Башкортостана среди команд гандболистов 2004 года рождения. Ребята из стерлитамакского гандбольного клуба «УГНТУ-ВНЗМ» и ДЮСШ № 2

(тренер Олег Солтан) не проиграли ни одного матча и завоевали титул чемпионов республики. Артём Давлетшин признан лучшим игроком первенства.

С.ГАФАРОВ

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