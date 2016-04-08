Где припарковать машину?

Не хватает мест для стоянки

В редакцию обратилась Нина Анатольевна Серова, жительница дома № 110 по улице Патриотической. Она пожаловалась, что в их дворе негде припарковать автомобиль:

– Если мы оставляем машину возле дома, то утром на лобовом стекле находим записку от соседей с угрозами. Можно ли построить дополнительную стоянку?

Начальник ЖЭУ № 9 ООО «УК «ТЖХ» Валентина Хуснутдинова, к которой мы обратились за комментариями, пояснила, что проблема будет решена:

– Многие жители МКД не приходят на собрания, не участвуют в благоустройстве дворовой территории. Они бы тогда знали, что мы вместе с председателем этого многоквартирного дома подали заявку на участие в муниципальной программе «Комфортная городская среда». В августе-сентябре этого года возле дома отремонтируют дорогу, и появятся дополнительные места для автомобилей. Что касается угрожающих записок от соседей, то это противозаконно, парковочные места не куплены кем-либо, они общие для всех.

Заместитель начальника отдела ЖКХ Юрий Лаптев также прокомментировал обращение жительницы дома:

– В городе и республике существуют две программы по благоустройству. По программе поддержки местных инициатив можно отремонтировать объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, организации благоустройства, уличного освещения, сбора твёрдых бытовых отходов и мусора; автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности и т.д.

С 2017 года запущена программа «Комфортная городская среда», которая рассчитана на 5 лет. На реализацию этого проекта Стерлитамаку выделено 115 миллионов рублей. В этом году в программе принимают участие 93 двора и одна территория общего пользования.

Здесь проведут ямочный ремонт, установят скамейки и урны. По дополнительному перечню работ расширят проезжую часть, построят пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки. Вклад жителей при этом минимальный – 5 процентов от общей стоимости работ. Я считаю, что это замечательная возможность благоустроить свой двор. Жители многоквартирных домов самостоятельно определяют объект, участвующий в программе. Для этого на общем собрании нужно принять решение, подать заявку в отдел ЖКХ городского округа. Призываю горожан быть активнее, ведь городские и республиканские власти готовы поддержать ваши инициативы.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104