И помощник, и собеседник, и друг

Городская газета «Стерлитамакский рабочий» отметила свой столетний юбилей. На её страницах публикуется много воспоминаний о роли газеты. В основном пишут люди старшего поколения. Мне же только исполнилось 14 лет, я учусь в седьмом классе школы № 5, но «Стерлитамакский рабочий» уже сыграл в моей судьбе определённую роль.

А началось всё в 2012 году с двух заметок из газеты «Стерлитамаский рабочий», которые мне показала моя бабушка Светлана Ивановна Инякова. Из одной я узнал, что мой папа Сергей Владимирович, будучи студентом СГПИ, на олимпиаде по информатике занял первое место среди студентов Урала. В другой статье я прочитал о моём дяде Андрее Владимировиче, который отличился на городских олимпиадах, заняв первое место по физике и второе и третье – по химии и математике. Строчки из прошлого удивили меня, вызвали восхищение и гордость. Я задумался: а много ли я знаю о своих родных? И откуда я могу почерпнуть сведения о них? Тогда я обратил внимание на статьи Фаяза Юмагузина «Прикоснувшись к памяти предков», «В Южном – праздник родословных», а также Лианы Цыгановой «Живая старина». Авторы рассказывали, что во всём мире сейчас актуальна тема преемственности поколений, наблюдается всплеск интереса к своей родословной. Люди стали искать духовную опору в прошлом своего рода. Какими были наши предки? Чем занимались? Кого из них выберут потомки как пример для подражания? Я решил ответить на эти вопросы. Так газета определила цель – начать изучение своей родословной. Она же и помогала мне её осуществить. Я понял, что газета является одним из источников информации, и приступил к сбору материала о родственниках. Вместе с бабушкой мы просмотрели все номера сохранившихся газет. Вот обычный номер «Стерлитамакского рабочего», вышедший в сентябре 1981 года. В нём статья «Ступени роста» посвящена моему дедушке Владимиру Васильевичу Инякову. Написано, как из обычного электромонтёра дедушка превратился в одного из самых лучших рационализаторов предприятия. На его счету – десятки изобретений, которые повышали надёжность снабжения города электроэнергией. Дедушке присвоили звание «Лучший по профессии». А самое главное – мой дедушка награждён медалью «За трудовую доблесть».

Современные технологии завоёвывают мир. Люди сегодня предпочитают интернет, электронные СМИ. Даже бытует мнение, что газета существует всего один день. Если так, то как бы я узнал о трудовой доблести моего предка? Может, газета и стареет, и ветшает, но её информация становится нашей историей.

Своё исследование я продолжил в архиве моей второй бабушки Светланы Николаевны Морозовой. Здесь я обнаружил «Стерлитамакский рабочий» от 20 марта 1968 года с публикацией о моём втором дедушке Станиславе Павловиче Морозове. В той статье командир военной части рассказывает, каким дисциплинированным и исполнительным сержантом был мой дедушка, как хорошо он освоил технику и как много поощрений имеет. Но то, что он был спортсменом и пел в хоре, потрясло меня. Этого открытия не было бы, если бы газета жила один день. Я убедился, что газетные строчки хранятся не один десяток лет.

Потом решил узнать, являлись ли героями газетных публикаций родственники моих одноклассников. И не удивился, когда в архивах ровесников было найдено 20 статей о жизни представителей восьми семей. Весь собранный газетный материал мы разместили на стенде «След в истории». Это ли не подтверждение того, что газета – не однодневный продукт? Я рад, что и моих одноклассников интересует судьба предков. Значит, в жизни моего поколения газета играет немаловажную роль. Об этом говорила журналист «Стерлитамакского рабочего» Евгения Юльевна Дьяконова, проводя с учащимися нашего класса экскурсию по редакции газеты.

Меня интересовало, как найти газетный материал о своих предках, опубликованный несколько десятилетий назад. Моё любопытство удовлетворила прежний заместитель главного редактора Людмила Алексеевна Никитина, которая провела нас в архив газеты. Она показала, как хранятся старые газеты, рассказала, что, попав в подшивку, каждый номер обретает вторую жизнь. Из рассказа Людмилы Алексеевны я узнал, как работать в архиве в поисках нужного материала. Я решил найти публикации о своей второй бабушке Светлане Николаевне Морозовой, которая всю жизнь проработала в школе. Мне удалось найти несколько статей: «Уроки нравственности», «Конкурс симпатий», «Музыка с аукциона методических идей». Прочитав их, я узнал, что моя бабушка руководила двумя учительскими клубами – «Истоки» и «Ступеньки».

Из всего газетного материала о моих родственниках у меня получилась первая исследовательская работа «Кто сказал, что газета живёт один день?». Этот проект я представил на конференциях НОУ «Лик» и «Башкирия многоликая», работу которой освещала корреспондент газеты Марина Воронова.

Продолжая дружить с газетой «Стерлитамакский рабочий», я изучаю свою родословную. Статьи Н.Вавилова «Гвоздики – комсомольцам», С.Красницкого «Комсомол – это судьба», Ф.Юмагузина «Мы сильны нашей верной дружбой», «Не расстанусь с комсомолом», Е.Дьяконовой «Мы жили с детьми и для детей», М. Вороновой «Быть счастливым помогут отдых, семья, смех», которые я собирал несколько лет, помогли мне в осуществлении моих проектов.

Газетные публикации «Стерлитамакского рабочего» не только помогают, но и советуют. Например, делая подборку статей в 2015 году (этот год был объявлен Годом литературы), я понял, что для современных школьников книга – не всегда необходимая вещь, и решил составить читательский портрет моего сверстника. Так стала называться и моя исследовательская работа.

Обращаться к «Стерлитамакскому рабочему» стало в нашей семье хорошей традицией. Моя сестрёнка Света, ученица четвёртого класса, тоже дружит с газетой. Исследуя причину детских страхов, в своей работе она использовала статью «Мама, я боюсь».

Вот так я представляю роль газеты «Стерлитамакский рабочий» в моей жизни. Я понял, что пока люди собирают и долгие годы хранят газеты и вырезки из них, пока их читают последующие поколения, газета будет жить и сегодня, и завтра.

Я хочу искренне поблагодарить всех авторов публикаций, которые, не зная меня, помогали, советовали, учили. Поэтому все мои проекты были отмечены дипломами. Мне посчастливилось побывать на городской депутатской и республиканской президентской ёлках. За это – отдельное спасибо. С юбилеем, дорогой «Стерлитамакский»!

Н.ИНЯКОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104