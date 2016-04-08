«Интерактивное ТВ» от ТТК в Стерлитамаке пополнилось тематическими пакетами

«Интерактивное ТВ» от ТТК в Стерлитамаке пополнилось тематическими пакетами

Нижний Новгород, Россия – 29 мая 2017 г. – один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов ТТК в рамках услуги «Интерактивное ТВ» запустил тематические пакеты телеканалов. Теперь абонентам доступны еще больше каналов в высоком качестве в составе пакетов «Amedia Premium HD», «Спорт», «Детский» и «Для взрослых».

Четыре тематических пакета можно подключить дополнительно к основным: «Социальному», «Базовому» и «Расширенному» и сформировать собственное «телевизионное меню» в соответствии со своими интересами.

Пакет «Amedia Premium HD» содержит два канала с самыми популярными фильмами и сериалами, которые доступны сразу после премьеры. Для абонентов ТТК пакет «Amedia Premium HD» доступен всего за 100 рублей в месяц.

«Спорт» – это прямые трансляции мировых чемпионатов, новости, короткие информационные передачи и дайджесты, мастер-классы игроков в стандартном и HD качестве на телеканалах «КХЛ HD», «Матч! Игра HD», «Матч! Арена HD», «Матч! Боец», «Бокс ТВ» и «Футбол».

«Детский» содержит шесть увлекательных телеканалов для развития и развлечения маленьких зрителей: «Малыш», «Ginger HD», «Gulli Girl», «Мультимания», «В гостях у сказки» и «О!».

Пакет «Для взрослых» включает каналы: «Ночной клуб», «Blue Hustler», «Playboy TV» и «Brazzers TV».

Услуга «Интерактивное ТВ» от ТТК запущена в марте этого года. Абонентам ТТК доступны для подключения стандартные пакеты «Социальный», «Базовый» и «Расширенный» и дополнительные тематические пакеты. «Интерактивное ТВ» позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве и управлять эфиром, используя функции перемотки, паузы и просмотра завершившихся программ.

Функционал «Интерактивного ТВ» вскоре пополнится новыми сервисами. Уже в ближайшее время ТТК предложит абонентам широкий каталог фильмов, кино и мультипликации от ведущих студий по подписке. До конца года появится возможность аренды единицы контента до 48 часов. «Интерактивное ТВ» от ТТК станет доступно на различных устройствах и для клиентов других операторов. Также будет запущена услуга «Мультискрин», которая объединит все экраны пользователя в единую систему.

Сегодня услуга «Интерактивное ТВ» от ТТК доступна в 32 городах России, в том числе и в Стерлитамаке. До конца года география расширится еще на 25 городов.

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