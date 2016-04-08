Инвестируют более 7 млрд рублей

1 июня свою работу начал Петербургский экономический форум. Внушительную делегацию в северную столицу отправила и Башкирия. В работе ПМЭФ участвуют Премьер-министр Рустэм Марданов, представители деловых кругов и крупные чиновники.

Стало известно о подписании двух инвестиционных соглашений. Компания «Русгрейн» готовится инвестировать в птицеводческий комплекс «Турбаслинский бройлер». «Сигма» планирует построить распределительный центр продовольственной и сельскохозяйственной продукции.

Общий объём инвестиций — более 7 млрд рублей, на предприятиях будет создано более 500 рабочих мест.

«Комсомольская правда»

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104