История с историей

Преподавать – не крестиком вышивать!

Совсем недавно некоторые учителя истории считали свой предмет сказкой, сотканной из легенд, мифов, мемуаров, биографий, героических повествований о войнах и битвах. И увлекательно, и патриотично, и ученики довольны тем, что информация запоминается как стихотворение. Не зря для эллинов история была искусством. Даже музу для неё придумали – Клио.

Но в последнее время всё изменилось. Историю – и мировую, и отечественную – стали переделывать и перекраивать лжеучёные. Одним махом они зачеркнули (это ещё мягко сказано) подвиги Александра Матросова, Зои Космодемьянской, молодогвардейцев. Превратили талантливого военного писателя, общественного деятеля Аркадия Гайдара в хакасского вампира, Александра Невского – в коллаборациониста, Жанну д’Арк – в сумасшедшую нищенку, а кровавого Степана Бандеру – в национального героя. В интернете можно найти сведения о том, что древние славяне, завоевав Балканы, стали ещё и покорителями Трои, Гомер играл на гуслях, Ахилл был сыном славянской княжны и т.д., и т.п.

Современная молодёжь убеждена, что история – заложница политики, поэтому искажает истинное положение дел в угоду сильным мира сего. И нет в ней ни правды, ни логики, ни смысла. Как в таких условиях преподавать этот важный во всех отношениях предмет?

Мы беседуем с преподавателем истории гимназии № 2 О.И.Губайдуллиной.

– Ольга Ивановна, как очистить историю от опутавших её ложных идей, представлений, искажённых фактов и дилетантских аргументов?

– Сделать этот предмет живым.

– Живая история? Что это?

– Я окончила школу № 15. У нас была просто уникальная учительница истории – Елена Ивановна Щербакова. Она-то и преподавала нам живую историю. Мы не просто изучали зодчество Киевской Руси – на занятиях исторического кружка делали макеты соборов и церквей из спичек. Мой папа тоже увлёкся и часто помогал мне. Получалось, что ученики не просто слушали объяснения и читали о Софийском соборе, церкви Покрова на Нерли, Дмитриевском соборе в Новгороде, а сами делали их.

Елена Ивановна рассказывала нам об исторических личностях так, словно они были её старыми знакомыми, а о событиях давно минувших дней – как будто лично участвовала в них. Мы реально ощущали аромат былого, одновременно постигая его логику и смысл. Подлинная историческая реальность уже не могла им противоречить.

День рождения Александра Сергеевича Пушкина отмечали как наш семейный праздник. Не забыть диспутов, которые проводила наша классная руководительница Нина Иннокентьевна Кудряшова. Ребята были уверены: в жизни всегда есть место подвигам, и готовились к ним.

Глубокий след в памяти и в сердце оставила встреча с живым классиком – Мустаем Каримом. Красивый человек с ласковым взглядом рассказывал нам о трудном детстве, о любви к родным людям, о том, как он, сам ещё ребёнок, заботился о братике и сестричке. А потом осведомился, часто ли мы ездим к родственникам в деревню, помогаем ли родителям. Попросил меня передать привет моему отцу Ивану Николаевичу, когда я дала папин сборник стихов Мустая Карима для автографа. Как я тогда радовалась и гордилась: такой человек знает и помнит моего отца!

– Как началась ваша педагогическая деятельность?

– Со встречи с замечательным человеком. Окончив педучилище, я получила назначение в школу № 83. Меня встретил директор Иван Иванович Курышев. Показываю ему диплом с отличием. Посмотрел он мне в глаза и сказал:

– Это для меня ничего не значит. Что ты умеешь делать кроме преподавания?

– Петь, танцевать, рисовать, оформлять, писать сценарии, играть в баскетбол.

– Вот с этого и надо было начинать!

Я принадлежала к поколению молодых людей, которые не ждали, что светлое будущее преподнесут на тарелочке. Мы знали: его нужно построить самим. Я засучила рукава. Первым делом организовала театр «МУТЬ» (молодёжный учительский театр). И, как обещала, пела, танцевала, писала сценарии. Вскоре меня выбрали секретарём учительской комсомольской организации.

Четыре года была учителем начальных классов, затем поступила в БГУ на исторический факультет. Работала, руководила комсомольцами, училась, а летом уезжала в пионерские лагеря. Жила радостно. Ещё бы! Ведь меня окружали такие замечательные люди: Зиновий Кузьмич Боянов, глубоко порядочный, удивительно эрудированный человек – просто ходячая энциклопедия, Тамара Константиновна Глибина, Раиса Ефимовна Хомич и другие педагоги с большой буквы. В то время всё было ясно и понятно: трудовому человеку – слава, бездельнику – позор! А что сверх этого – позорное мещанство.

– Трудно сейчас преподавать общественные науки?

– Непросто.

– Как сейчас трактуются личность и деятельность Карла Маркса?

– Как он того заслуживает. Сейчас в отечественной историографии сложилось два концептуальных подхода к истории: формационный (с середины XIX века) и цивилизационный (с начала XX века).

Разработчиками первого стали Маркс, Энгельс и советские историки. Они разделили историю на пять формаций и построили красивую теорию, основанную на экономических законах. И всё бы ничего, но эта теория предполагает только один линейный вариант развития. И в неё не вписываются такие страны, как, например, Индия и Китай. У них такая культура и традиции, которые не приведёшь к материальному знаменателю. Культура этих стран опирается на духовные ценности гармоничного сосуществования с окружающей средой.

Цивилизационный подход имеет много плюсов, но не лишён и минусов. Не очень ясны критерии выделения типов цивилизаций и недостаточно разработан понятийный аппарат.

В обществознании сейчас рассматривается много интересных проблем, которые увлекают детей.

– Например?

– Например, взгляды Макса Вебера на религию. Этот социолог рассматривал религию как ответ человека на жгучие вопросы бытия: жизнь и смерть, любовь и ненависть, политика и мораль. В своих работах Вебер анализировал способ осуществления экономической деятельности и то, как те или иные типы хозяйств имеют свои этические принципы. Он пробовал доказать, что именно они были основными силами в развитии рыночной экономики.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 3 июня 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104