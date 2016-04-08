Из настоящего с любовью – в будущее
Стартовала акция «Семейное дерево»
Девушки в бальных платьях и нарядные юноши, танцующие прямо на остановке общественного транспорта. Тролли, играющие с детьми. Счастливые мальчишки и девчонки, катающиеся на пони. Пытающиеся познать хитрости брейк-данса ребята вызывали искреннее недоумение у пассажиров общественного транспорта и прохожих. Все эти развлечения – праздничная часть программы социального проекта «Семейное дерево».
– Впервые сажаю деревья в такой шумной компании, – качает головой самый старший участник проекта Михаил Маркелович Жмакин, приглашённый организаторами в качестве садовода-эксперта. – Деревья надо сажать в тишине. Чернозём, яма определённой глубины – много разных условий нужно выполнить, чтобы саженцы не погибли. Но самое главное – любое дело надо делать с любовью. Тогда всё получится. Я вот вспоминаю, как сажал деревья в парке им.Гагарина в 1963 году. Мы все тогда горели любовью к родному городу. Хотелось, чтоб Стерлитамак стал красивее, зеленее. Посмотрите, какие красавцы вымахали за полвека! До сих пор прихожу к своим берёзонькам, глажу их. Меня не станет, а добрая память останется. Думаю, что посаженные сегодня берёзки приживутся, ведь за дело взялись семьи. А ведь именно семья – неиссякаемый источник любви.
Пока папы углубляли ямы, мамы с детьми выбирали самую лучшую, на их взгляд, берёзку. Затем совместными усилиями, стараясь не повредить корни, сажали деревья: мамы удерживали саженцы в строго вертикальном положении, папы с детьми активно закапывали корни. Наконец, все берёзки посажены. Первая очередь будущего семейного бульвара готова. Чуть позже вокруг посаженных деревьев появится зелёный газон.
– Кого-то моросящий дождь и серая хмарь над головой провоцируют на меланхоличное ничегонеделание, а меня побуждают к активному изменению действительности, – рассказывает председатель БРО «ОПОРА РОССИИ» Светлана Беляева. – Так, во время деловой поездки в Уфу плохая погода помогла родиться идее нашего проекта «Семейное дерево». Ведь именно в семье мы учимся любви, заботе и уважению, ответственности. Каждый участник может посадить дерево вместе со своими детьми и близкими, затем ухаживать за ним. И это дерево станет семейным. Проект рассчитан на несколько этапов. В итоге в районе межрайбазы должен получиться семейный бульвар. Кроме деревьев и газона здесь планируется установить скамейки, освещение и малые архитектурные формы. Мы надеемся, что нашу идею поддержат и в других городах по всей стране, и наше «Семейное дерево» станет такой же популярной акцией, как и «Бессмертный полк».
Ольга КИСЕЛЁВА