Из настоящего с любовью – в будущее

Стартовала акция «Семейное дерево»

Девушки в бальных платьях и нарядные юноши, танцующие прямо на остановке общественного транспорта. Тролли, играющие с детьми. Счастливые мальчишки и девчонки, катающиеся на пони. Пытающиеся познать хитрости брейк-данса ребята вызывали искреннее недоумение у пассажиров общественного транспорта и прохожих. Все эти развлечения – праздничная часть программы социального проекта «Семейное дерево».

– Впервые сажаю деревья в такой шумной компании, – качает головой самый старший участник проекта Михаил Маркелович Жмакин, приглашённый организаторами в качестве садовода-эксперта. – Деревья надо сажать в тишине. Чернозём, яма определённой глубины – много разных условий нужно выполнить, чтобы саженцы не погибли. Но самое главное – любое дело надо делать с любовью. Тогда всё получится. Я вот вспоминаю, как сажал деревья в парке им.Гагарина в 1963 году. Мы все тогда горели любовью к родному городу. Хотелось, чтоб Стерлитамак стал красивее, зеленее. Посмотрите, какие красавцы вымахали за полвека! До сих пор прихожу к своим берёзонькам, глажу их. Меня не станет, а добрая память останется. Думаю, что посаженные сегодня берёзки приживутся, ведь за дело взялись семьи. А ведь именно семья – неиссякаемый источник любви.

Пока папы углубляли ямы, мамы с детьми выбирали самую лучшую, на их взгляд, берёзку. Затем совместными усилиями, стараясь не повредить корни, сажали деревья: мамы удерживали саженцы в строго вертикальном положении, папы с детьми активно закапывали корни. Наконец, все берёзки посажены. Первая очередь будущего семейного бульвара готова. Чуть позже вокруг посаженных деревьев появится зелёный газон.

– Кого-то моросящий дождь и серая хмарь над головой провоцируют на меланхоличное ничегонеделание, а меня побуждают к активному изменению действительности, – рассказывает председатель БРО «ОПОРА РОССИИ» Светлана Беляева. – Так, во время деловой поездки в Уфу плохая погода помогла родиться идее нашего проекта «Семейное дерево». Ведь именно в семье мы учимся любви, заботе и уважению, ответственности. Каждый участник может посадить дерево вместе со своими детьми и близкими, затем ухаживать за ним. И это дерево станет семейным. Проект рассчитан на несколько этапов. В итоге в районе межрайбазы должен получиться семейный бульвар. Кроме деревьев и газона здесь планируется установить скамейки, освещение и малые архитектурные формы. Мы надеемся, что нашу идею поддержат и в других городах по всей стране, и наше «Семейное дерево» станет такой же популярной акцией, как и «Бессмертный полк».

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104