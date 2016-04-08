Как защитить свое имущество

Нужно своевременно зарегистрировать на него права

Все мы хотим жить комфортно, в городах и селах с хорошими дорогами, ухоженными улицами, иметь качественные образование и медицину. Одним из главных финансовых источников для этого являются наши налоги.

В число налогов, которые собираются и расходуются по месту нашего проживания, входят имущественный и земельный. Именно эти средства муниципалитеты тратят на благоустройство и содержание улиц, дворов, мест отдыха. По данным Управления Федеральной налоговой службы России по РБ, в 2016 году жители республики (физлица) уплатили 1 миллиард 109 миллионов рублей земельного и имущественного налога. В этом году сумму сбора планируется увеличить до 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Этих денег, например, хватило бы на строительство приблизительно 15 детских садов или ремонт ста километров дорог. Другими словами, есть много вариантов использования этих средств на всеобщее благо.

По данным Налоговой службы по РБ, недоимка по имущественным налогам физлиц в республике составляет 664 миллиона рублей (по состоянию на 1 апреля). А еще проблема в том, что многие не регистрируют свое имущество и, соответственно, не платят на него налоги. В республике по разным оценкам не зарегистрировано от 20 до 40 процентов всех объектов недвижимости и земельных участков. Соответственно, такова доля не уплачиваемых имущественных налогов. И с этим решили разобраться.

Прав тот, чьи права зарегистрированы

Как отмечают в Министерстве земельных и имущественных отношений РБ, исправить положение поможет инвентаризация, которая пройдет в этом году и завершится к 31 декабря. В каждом муниципалитете будут создаваться мобильные группы по проведению сплошной инвентаризации земельных участков и неучтенных и бесхозных объектов недвижимого имущества.

Мобильные группы, в состав которых входят специалисты муниципального земельного контроля, архитектуры и градостроительства, сельхозуправления, должностные лица администраций сельских (городских) поселений, будут обходить населенные пункты, сверять объекты с данными Росреестра и фиксировать результаты осмотра.

Жителей оповестят о графиках прихода контролеров, чтобы владельцы смогли привести документы в порядок. В связи с этим, Минземимущество РБ просит жителей районов и городов и руководителей предприятий обеспечить доступ и оказать содействие в работе. Обращаем ваше внимание, что проверяющие будут иметь при себе соответствующие документы и предъявят его по первому требованию.

Инвентаризации подлежат:

— земельные участки (застроенные и незастроенные);

— приватизированные объекты и земельные участки под ними (в том числе объекты незавершенного строительства и земельные участки под ними) при осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними;

— коллективные и индивидуальные гаражи;

— садоводческие товарищества;

— дачные и жилищно-строительные кооперативы;

— объекты индивидуальной застройки;

— жилищный фонд.

Каждый объект недвижимости должен иметь законного собственника во избежание различных схем, часто используемых «черными риелторами». На сегодняшний день происходит множество мошеннических действий в отношении граждан, не оформивших должным образом свои права. Между тем, государство может защитить только собственников, чьи права на имущество зарегистрированы.

Если не платишь

После проведения инвентаризации списки выявленных земельных участков с нарушениями будут направлены в органы местного самоуправления и в Управление Росреестра по РБ для принятия мер. Так, за самовольное занятие земельного участка (использование его без соответствующих документов) для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5 % от кадастровой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в этом случае взыскание будет составлять от 2 до 3 % от кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей. Если земельный участок используется не по назначению, также предусмотрены штрафы.

С 2017 года ужесточается наказание за неуплату налогов за зарегистрированное имущество, но по которому владелец по каким-то причинам не получил налоговые уведомления. Если собственник объекта недвижимости не сообщит об этом в налоговые органы, то ему придется заплатить налог сразу за три года плюс 20% штрафа от общей суммы.

Как получить сведения об объекте недвижимости

Сведения о правах отдельного лица выдаются по запросу собственника (эта информация конфиденциальная), а общедоступная информация (кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, ограничениях и обременениях прав) — по запросу любых лиц.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН можно в электронном виде через портал Росреестра (https://rosreestr.ru) — для этого нужно выбрать раздел «Электронные услуги и сервисы», далее — услугу «Получение сведений ЕГРН» и подать запрос. Также это можно сделать при личном обращении в офис филиала Федеральной кадастровой палаты по Республике Башкортостан или многофункциональный центр «Мои документы».

Сведения из ЕГРН предоставляются в течение трех рабочих дней. Стоимость выписки зависит от ее вида и способа получения. Например, сведения об объекте недвижимости в виде бумажного документа для физических лиц составит 750 рублей; в виде электронного документа — 300 рублей.

Получить общедоступную информацию можно и через сервисы портала Росреестра:

Личный кабинет правообладателя. Дает возможность просматривать всю информацию по принадлежащим пользователю объектам недвижимости в разных регионах России. Чтобы войти в «Личный кабинет правообладателя», необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте www.gosuslugi.ru.

Справочная информация об объекте недвижимости в режиме online. В разделе «Элект­ронные услуги и сервисы» найти сервис «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме online» и заполнить форму. Поиск объекта недвижимости осуществляется по его кадастровому номеру или адресу. При этом ответ на запрос пользователь портала получит бесплатно в течение нескольких секунд. Следует отметить, что данный сервис позволяет узнать кадастровую стоимость запрашиваемого объекта, его площадь и наличие (отсутствие) прав и ограничений прав, а также уточнить, стоит ли объект на кадастровом учете.

Какие могут возникнуть проблемы

В ЕГРН нет сведений об объекте недвижимости

Не все объекты недвижимости и права на них внесены в ЕГРН. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» вступил в силу 31 января 1998 года. Именно после этой даты начали вносить записи в реестр недвижимости.

Если информации в ЕГРН нет, то нужно обратиться в Бюро технической инвентаризации РБ (в его филиалы в городах и районах). Там сведения об объекте выдадут уже не в виде выписки, а в виде справки. Этот документ — справка о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года правах на объект жилищного фонда — аналогичен выписке из ЕГРН. Если же речь идет о ранее возникших правах на земельные участки, то уточнить информацию о них можно в местных администрациях и сельсоветах.

Земельный участок учтен, права не оформлены

Основанием для регистрации будет являться документ, устанавливающий или подтверждающий право на земельный участок: акт или свидетельство о праве на землю, выписка из похозяйственной книги, договор о предоставлении в пользование и т.п.

Если же необходимые для оформления прав документы отсутствуют, то для оформления права придется обращаться в муниципалитет за предоставлением участка или в суд за признанием права.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 16 июня 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104