Китай – наш брат. И мы сильны, а с ним – вдвойне

На девятом заседании Совета ГО город Стерлитамак избран председатель контрольно-счётной палаты, утверждены предельно максимальные тарифы на перевозку транспорта и багажа в муниципальном общественном транспорте. Также шла речь о поддержке малого и среднего предпринимательства и арендной плате за муниципальные помещения, удалённые от центра города. Вёл заседание председатель Совета ГО Андрей Ширяев.

Глава администрации городского округа Владимир Куликов поздравил депутатов с предстоящими каникулами и рассказал о плодотворной поездке в Китай в составе делегации ПФО под руководством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Делегатов нашей республики возглавлял Председатель Правительства РБ Рустэм Марданов. В городе Хэфэй провинции Аньхой гости участвовали во втором заседании Совета по сотрудничеству между регионами ПФО и верхнего и среднего течения реки Янцзы КНР. Владимир Иванович отметил, что между Башкортостаном и провинцией Аньхой заключено восемь договоров о сотрудничестве (из пятнадцати договоров по всему ПФО). В частности, заключены контракты между Башгосуниверситетом и университетом Пекина и провинции Аньхой. Будет практиковаться обмен студентами. Скажем, молодой человек, получивший юридическое образование в БашГУ, сможет повысить свои знания на экономическом факультете одного из китайских вузов.

Стерлитамак и китайский Хуаншань станут побратимами – подписан договор о сотрудничестве между городами. Хуаншань, как Стерлитамак в Башкирии, – второй по величине город провинции Аньхой. Только жителей там гораздо больше, чем у нас, – полтора миллиона (а в самой провинции – 78 миллионов человек).

Хуаншань – город, ориентированный на туризм и производство сельхозтехники. У нас же достаточно много пустующих площадей недавних гигантов машиностроения. Китайские специалисты скоро ознакомятся с ними и, вероятно, появятся совместные проекты (один из возможных вариантов – производство тракторов).

Большие перспективы у сотрудничества БСТ и телевидения провинции Аньхой (подписан контракт).

Что касается ближайших совместных проектов республики и провинции, то речь идёт о строительстве вантового моста через реку Белую в Уфе.

Кстати, в Уфе есть школа, в которой уже год изучается китайский язык. Такие же реальные перспективы есть и у Стерлитамака.

Сотрудничество будет развиваться по всем направлениям. В том числе, в областях культуры и экологии (также подписаны договоры). Трудно описать все перспективы культурного обмена (выставки, концерты и т.д.). В области же экологии для начала будет взят один из природных парков республики для устройства геопарка по примеру китайских с последующей охраной под эгидой ЮНЕСКО.

Владимир Иванович заметил, что после поездки в Китай его отношение к этой великой стране значительно изменилось в лучшую сторону. О масштабе форума говорит тот факт, что российских гостей приветствовал Первый секретарь компартии провинции Аньхой. Впечатляет и всё увиденное. Китайский асфальт настолько ровен, что не видно каких-либо швов – он укладывается сплошным полотном. Обувь достаточно чистить лишь утром – несмотря на строительный бум, в китайских городах нет пыли. Все новостройки закрыты пыленепроницаемой плёнкой, а тяжёлая техника передвигается исключительно по ночам.

– Наши потенциальные китайские партнёры очень осторожны, но если завязываются деловые и дружеские отношения, то надолго, – констатировал Владимир Куликов.

Под занавес заседания вручены благодарственные письма за успехи в мобилизационной работе и развитии системы местного самоуправления. Нужно отметить, что по итогам апрельских учений по мобилизационной работе и гражданской обороне Стерлитамак занял первое место в республике. А проверялось всё, как говорится, от канцелярских скрепок до развёртывания сил и средств. О мобилизационных возможностях Стерлитамака доложено министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу, давшему им высокую оценку.

Алексей МАТВЕЕВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104