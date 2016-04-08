Китай – наш брат. И мы сильны, а с ним – вдвойне
На девятом заседании Совета ГО город Стерлитамак избран председатель контрольно-счётной палаты, утверждены предельно максимальные тарифы на перевозку транспорта и багажа в муниципальном общественном транспорте. Также шла речь о поддержке малого и среднего предпринимательства и арендной плате за муниципальные помещения, удалённые от центра города. Вёл заседание председатель Совета ГО Андрей Ширяев.
Глава администрации городского округа Владимир Куликов поздравил депутатов с предстоящими каникулами и рассказал о плодотворной поездке в Китай в составе делегации ПФО под руководством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Делегатов нашей республики возглавлял Председатель Правительства РБ Рустэм Марданов. В городе Хэфэй провинции Аньхой гости участвовали во втором заседании Совета по сотрудничеству между регионами ПФО и верхнего и среднего течения реки Янцзы КНР. Владимир Иванович отметил, что между Башкортостаном и провинцией Аньхой заключено восемь договоров о сотрудничестве (из пятнадцати договоров по всему ПФО). В частности, заключены контракты между Башгосуниверситетом и университетом Пекина и провинции Аньхой. Будет практиковаться обмен студентами. Скажем, молодой человек, получивший юридическое образование в БашГУ, сможет повысить свои знания на экономическом факультете одного из китайских вузов.
Стерлитамак и китайский Хуаншань станут побратимами – подписан договор о сотрудничестве между городами. Хуаншань, как Стерлитамак в Башкирии, – второй по величине город провинции Аньхой. Только жителей там гораздо больше, чем у нас, – полтора миллиона (а в самой провинции – 78 миллионов человек).
Хуаншань – город, ориентированный на туризм и производство сельхозтехники. У нас же достаточно много пустующих площадей недавних гигантов машиностроения. Китайские специалисты скоро ознакомятся с ними и, вероятно, появятся совместные проекты (один из возможных вариантов – производство тракторов).
Большие перспективы у сотрудничества БСТ и телевидения провинции Аньхой (подписан контракт).
Что касается ближайших совместных проектов республики и провинции, то речь идёт о строительстве вантового моста через реку Белую в Уфе.
Кстати, в Уфе есть школа, в которой уже год изучается китайский язык. Такие же реальные перспективы есть и у Стерлитамака.
Сотрудничество будет развиваться по всем направлениям. В том числе, в областях культуры и экологии (также подписаны договоры). Трудно описать все перспективы культурного обмена (выставки, концерты и т.д.). В области же экологии для начала будет взят один из природных парков республики для устройства геопарка по примеру китайских с последующей охраной под эгидой ЮНЕСКО.
Владимир Иванович заметил, что после поездки в Китай его отношение к этой великой стране значительно изменилось в лучшую сторону. О масштабе форума говорит тот факт, что российских гостей приветствовал Первый секретарь компартии провинции Аньхой. Впечатляет и всё увиденное. Китайский асфальт настолько ровен, что не видно каких-либо швов – он укладывается сплошным полотном. Обувь достаточно чистить лишь утром – несмотря на строительный бум, в китайских городах нет пыли. Все новостройки закрыты пыленепроницаемой плёнкой, а тяжёлая техника передвигается исключительно по ночам.
– Наши потенциальные китайские партнёры очень осторожны, но если завязываются деловые и дружеские отношения, то надолго, – констатировал Владимир Куликов.
Под занавес заседания вручены благодарственные письма за успехи в мобилизационной работе и развитии системы местного самоуправления. Нужно отметить, что по итогам апрельских учений по мобилизационной работе и гражданской обороне Стерлитамак занял первое место в республике. А проверялось всё, как говорится, от канцелярских скрепок до развёртывания сил и средств. О мобилизационных возможностях Стерлитамака доложено министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу, давшему им высокую оценку.
Алексей МАТВЕЕВ