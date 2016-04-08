«Когда на планете хозяева – дети…»

Праздник прошёл насыщенно и интересно

День защиты детей в филиале Юго-западного межрайонного центра социальной помощи семье и детям прошёл, как всегда, насыщенно и интересно. На выставке детских рисунков демонстрировались ребячьи работы, пронизанные нежностью и жаждой семьи и собственного дома, в котором живут только счастливые, добрые люди. А в уютном музыкальном зале детвору ждали весёлое представление и подарки от спонсоров – добрых друзей филиала.

С праздником воспитанников филиала поздравили директор центра социальной помощи семье и детям А.П.Порошина, специалист по организационной работе Башкортостанской республиканской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания А.Р.Акчурина, начальник управления по опеке и попечительству администрации городского округа Е.П.Нуретдинова, представитель регионального отделения компании «Доброгост» Г.Д.Мансурова, заместитель генерального директора СТЕРХа Р.К.Зубаиров. Все они пришли к детям не с пустыми руками – многочисленные подарки и сладкие призы ожидали ребят сразу после праздничной программы. А пожелания в этот день в адрес детей были самыми тёплыми и искренними. Им желали здоровья, успешной учёбы, верных друзей, уютного дома, хорошей дружной семьи, достижения важных жизненных целей и, конечно же, счастья.

В первый день лета даже погода постаралась угодить главным виновникам торжества – сквозь хмурые облака выглянуло долгожданное солнышко. Нарядные девчонки и мальчишки с удовольствием развлекали гостей – пели, танцевали, читали стихи о правах ребёнка. Вместе с колоритным персонажем по имени Вреднючка они разгадывали загадки и играли в разные смешные игры. И хотя самая вредная в мире Вреднючка пришла к ребятам, чтобы сделать из них своих помощников, её план провалился – ей не удалось испортить детям праздник. Доброта, находчивость и дружба восторжествовали и на этот раз.

Исполняющая обязанности заведующей филиалом Л.Н.Шинкаренко поздравила всех ребят с окончанием учебного года и началом летних каникул. Сегодня в филиале живёт 41 ребёнок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. Здесь детям стараются помочь залечить душевные травмы, вселить в них уверенность в завтрашнем дне.

– Каждому ребёнку мы стремимся возвратить семью и свой дом, – говорит Любовь Николаевна. – А для этого нужно активно работать с родителями и родственниками наших воспитанников. Впереди у ребят – три месяца отдыха, развлечений, новых впечатлений. Сделать эти месяцы яркими нам помогают наши друзья. Вот и сегодняшний праздник прошёл при участии службы полиции, Стерлитамакского хлебокомбината, компании «Доброгост», торговой сети «Байрам», предпринимателя Г.Т.Юмагуловой и других отзывчивых людей. Кстати, после представления и праздничного обеда наших воспитанников ждут культпоход в «Кинопорт», просмотр спектакля башкирского театра «Теремок», а вечером ребят по традиции навестят их старинные приятели – городские байкеры.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104